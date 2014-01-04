  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۰۸

با تاخیر چند ساعته مشخص شد؛

ثبت نام مهدی قدمی برای ریاست و نایب رئیسی کمیته ملی المپیک

ثبت نام مهدی قدمی برای ریاست و نایب رئیسی کمیته ملی المپیک

نایب رئیس کمیته ملی المپیک برای دو پست ریاست و نایب رئیسی کمیته ملی المپیک ثبت نام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام از کاندیداهای کمیته ملی المپیک ساعت 15:30 امروز شنبه به پایان رسید. مهدی قدمی، نایب رئیس کمیته ملی المپیک از جمله افرادی بود که در آخرین دقایق امروز نسبت به حضور در محل کمیته ملی المپیک و انجام ثبت‌نام اقدام کرد اما مشخص نبود که وی برای کدام یک از پست‎‌های ریاست، نایب رئیسی، دبیرکلی، خزانه‌داری یا هیات اجرایی کاندیدا شده است.

اما بالاخره پس از گذشت دو ساعت و نیم از پایان ثبت‌نام‌ها مشخص شد که مهدی قدمی در دو پست ریاست و نایب رئیسی ثبت‌نام کرده است.

هادی ساعی دیگر کاندیدایی است که هنوز مشخص نیست در چه پستی ثبت‌نام کرده است.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 30 دی ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2207681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها