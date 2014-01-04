ثبت نام مهدی قدمی برای ریاست و نایب رئیسی کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده برای ثبتنام از کاندیداهای کمیته ملی المپیک ساعت 15:30 امروز شنبه به پایان رسید. مهدی قدمی، نایب رئیس کمیته ملی المپیک از جمله افرادی بود که در آخرین دقایق امروز نسبت به حضور در محل کمیته ملی المپیک و انجام ثبتنام اقدام کرد اما مشخص نبود که وی برای کدام یک از پستهای ریاست، نایب رئیسی، دبیرکلی، خزانهداری یا هیات اجرایی کاندیدا شده است.
اما بالاخره پس از گذشت دو ساعت و نیم از پایان ثبتنامها مشخص شد که مهدی قدمی در دو پست ریاست و نایب رئیسی ثبتنام کرده است.
هادی ساعی دیگر کاندیدایی است که هنوز مشخص نیست در چه پستی ثبتنام کرده است.
مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 30 دی ماه برگزار خواهد شد.
