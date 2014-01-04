۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۵۴

نوری المالکی:

گروههای مسلح را از الانبار اخراج می کنیم

نخست وزیر عراق با اشاره به ادامه عملیات علیه تروریستها در غرب این کشور از برخی کشورهای حوزه خلیج فارس خواست از دامن زدن به مشکلات طایفه ای پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نوری المالکی گفت: تروریسم در حال گسترش یافتن است. باید تسویه حسابهای منطقه ای و بین المللی متوقف شود.

نخست وزیر عراق بیان کرد: از کشورهای عربی می خواهیم که از دامن زدن به مشکلات طایفه ای در عراق پرهیز کنند و از گروههای تکفیری حمایت نکنند.

وی افزود: تروریسم و طایفه گری را با وحدت ملی شکست خواهیم داد. گروههای مسلح به دنبال اعلان دولت در الانبار هستند و یک کشور خلیج فارس از آن حمایت می کند اما تا زمان اخراج آنها از الانبار عقب نشینی نخواهیم کرد.

