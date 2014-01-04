گروههای مسلح را از الانبار اخراج می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نوری المالکی گفت: تروریسم در حال گسترش یافتن است. باید تسویه حسابهای منطقه ای و بین المللی متوقف شود.

نخست وزیر عراق بیان کرد: از کشورهای عربی می خواهیم که از دامن زدن به مشکلات طایفه ای در عراق پرهیز کنند و از گروههای تکفیری حمایت نکنند.

وی افزود: تروریسم و طایفه گری را با وحدت ملی شکست خواهیم داد. گروههای مسلح به دنبال اعلان دولت در الانبار هستند و یک کشور خلیج فارس از آن حمایت می کند اما تا زمان اخراج آنها از الانبار عقب نشینی نخواهیم کرد.