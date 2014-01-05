حمایت آمریکا از دولت عراق در مبارزه با تروریسم/ القاعده خطرناکترین بازیگر منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی تاکید کرد: آمریکا از دولت عراق در مبارزه با گروههای وابسته به القاعده حمایت می کند.

وی با تاکید بر این مسئله که دولت عراق در زمینه مبارزه با تروریسم، ابتکار عمل را به دست گرفته است، گفت: من معتقدم که دولت عراق و عشایر این کشور در نبرد علیه القاعده پیروز خواهند شد و آمریکا هرگز مجددا به فکر اعزام نیرو به عراق نخواهد افتاد.

وی افزود: ما به بازگشت به عراق فکر نمی کنیم، اما عراقیها را در این نبرد تا پایان کمک می کنیم تا بتوانند پیروز شوند و من مطمئنم که آنها پیروز خواهند شد.

وزیر خارجه آمریکا با ابراز نگرانی شدید درباره تلاش شاخه القاعده در سوریه و عراق برای سیطره بر این دو کشور، افزود: آنها (القاعده) خطرناکترین بازیگران منطقه هستند و وحشی گری آنها برای همه نمایان و آشکار است.