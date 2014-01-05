بی اعتمادی میان آمریکا و عراق برای مبارزه با القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لس آنجلس تایمز در این مطلب می نویسد : در حالی که نیروهای مرتبط با القاعده در حال جنگ با ارتش عراق برای به دست گرفتن کنترل دو شهر مهم عراق در استان الانبار هستند، بی اعتمادی قدیمی بین دولت آمریکا و عراق سبب شده تا این دو نتوانند اقدام مشترکی را علیه القاعده انجام دهند.

این در حالی است که خبرهایی در مورد تسلط القاعده بر شهر فلوجه منتشر شده و از سوی دبگر گروه تروریستی موسوم به داعش در دو جبهه عراق و سوریه در حال جنگ است.

به گفته تعدادی از مقامات فعلی و سابق آمریکا، واشنگتن همچنان باید در مورد چگونگی مباره با القاعده و دیگر گروه های شبه نظامی به ارزیابی های خود ادامه دهد، اما برخی دیگر معتقدند که آمریکا باید به سرعت وارد عمل شده و از عملیات ارتش عراق در استان الانبار حمایت کند.

در همین رابطه "جان کری" وزیر امور خارجه آمریکا، امروز یکشنبه اعلام کرد که واشنگتن از عملیات ارتش عراق حمایت می کند، اما هیچ نیرویی برای کمک به عراق اعزام نمی شود.

به گفته یک مقام ارشد ارتش عراق، در طول هشت هفته گذشته هواپیماهای بدون سرنشین غیر مسلح آمریکا بر فراز الانبار پرواز کرده و اطلاعات لازم برای ضربه زدن به القاعده را جمع آوری می کردند اما پرواز این پهپادها بنا بر درخواست دولت عراق متوقف شد.

به نوشته لس آنجلس تایمز، میزان بی اعتمادی به حدی است که عراق حتی پیشنهاد استفاده از پهپادهای مسلح آمریکایی را در عملیات علیه القاعده نپذیرفته است.

بر اساس این گزارش، آمربکا نگران آن است که در صورت ارسال سلاح به عراق برای مبارزه با القاعده، این سلاح ها در اختیار دولت سوریه قرار بگیرند. علاوه بر آن آمریکا نگران آن است که جنگ دولت عراق با القاعده تبدیل به جنگی فرقه ای شود از همین رو از اعزام نیرو برای کمک به دولت عراق پرهیز می کند.

به نوشته این روزنامه، دولت نوری المالکی با وجود آنکه نگران واکنش منفی جامعه عراق برای خرید سلاح از اشغالگر سابق این کشور است، در ماه های گذشته رایزنی های گسترده ای را برای خرید سخت افزارهای نظامی از آمریکا انجام داده بود.

در همین رابطه خبری در خصوص فروش پهپادهای آمریکایی به بغداد منتشر شده بود، اما هنوز خبری در مورد استفاده از این پهپادها در عملیات استان الانبار منتشر نشده است.

برهمین اساس تا زمانیکه این بی اعتمادی میان دولت عرق و آمریکا وجود داشته باشد، آنها نمی توانند اقدام مشترکی را علیه القاعده که دشمن مشترک آنها محسوب می شود انجام دهند.