تهران و مازندران در صدر پرونده های زمین خواری/ چطور می شود پله های اقتصادی را با سرعت جت بالا رفت؟

به گزارش خبرنگار مهر سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع زمین خواری اظهار داشت: به دلیل روند توسعه شهرها و مهاجرت، تقاضای زمین افزایش یافته است و رشد اقتصادی نیز باعث شده است که نیاز به زمین بسیار افزایش یابد. در موضوع زمین خواری به دلیل اینکه اصل موضوع جذابیت دارد و افراد با تغییر کاربری ثروت هنگفتی را بدست می آورند شاهد وقوع زمین خواری در کشور هستیم.

وی ادامه داد: در این جرم به دلیل اینکه شاکی خصوصی وجود ندارد باندهای فساد شکل گرفته و به صورت زیرپوستی در حال فعالیت هستند. امروز شاهد تجاوز به جنگل، دریا و کوه هستیم و در میان شهرها، تهران رتبه اول زمین خواری را دارد و در میان شهرهای تفریحی نیز استان مازندران به دلیل اینکه جاذبه های بسیاری دارد و رشد قیمت زمین سریع است یکی از استانهای با زمین خواری فراوان است. در این استان شاهد هستیم که باغ ها و شالیزارها نیز تغییر کاربری می دهند که علت اصلی این موضوع ضعف قوانین است.

به گفته رئیس پلیس کشور امروز کارهای خوبی در سازمان ثبت در حال انجام است تا از این موضوع جلوگیری شود البته باید بگویم در مورد زمین خواری مافیا به این عنوان افرادی در دولت یا سازمانهای بزرگ وجود داشته باشد، نداریم.

نمی توان با سرعت جت سرمایه دار شد

احمدی مقدم در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا برخورد با افرادی مانند بابک زنجانی باعث نمی شود که شاهد فرار سرمایه باشیم گفت: با هیچ کسی به علت سرمایه گذاری در کشور برخورد نمی شود و بابک زنجانی در قوه قضائیه پرونده دارد . این فرد در نیروی انتظامی هیچ پرونده ای ندارد اما جای سئوال است که چطور می شود پله های اقتصادی را با سرعت جت بالا رفت. شاید شانس و شمه اقتصادی دخیل باشد ولی این دو موضوع علت اصلی در پولداری نیست.

وی گفت: امروزه زمین خواری، پولشویی، دریافت تسهیلات غیر مجاز و اختلاس مهمترین پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور است.

درآمد یک تا 4 میلیونی دفاتر پلیس 10+

خبرنگاری از احمدی مقدم در مورد درآمد و نرخ هزینه های پلیس 10+ پرسید که وی در پاسخ مدعی شد دریافت هزینه ها از سوی سازمان نظارت بر حقوق مصرف کنندگان کنترل می شوند فعالیت های پلیس 10+ و درآمدهای آنها از سوی نیروی انتظامی رصد می شود. در این میان ما دفاتر زیان ده داریم که به علت قرار گرفتن در نقاط کم جمعیت ضرر می دهند اما می توان در مورد دفاتر بزرگ گفت که درآمد آنها بین 1 تا 4 میلیون تومان است.

رئیس پلیس کشوردر پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه دستور رئیس جمهور روحانی برای مبارزه با ویژه خواران چه میزان در کاهش مفاسد اقتصادی موثر است گفت: اولین ضرورت در راه مبارزه اراده و فعالیت به دور از هیاهو است. البته اصل این اقدام از سوی دولت نشان دهنده همت و اراده مبارکی است که می تواند موثر باشد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص کلاهبرداری در قالب فروش سیم کارت های دوقلو اظهار داشت: مهمترین مسائلی که مد نظر ما است این است که استفاده کنندگان از اینترنت و موبایل باید شناسه ملی داشته باشند.

احمدی مقدم افزود: امروز در همه کشورهای پیشرفته استفاده کنندگان از اینترنت شناسه ملی دارند که شناخته می شوند و ما نیز باید هویت کاربرانمان مشخص باشد تا بتوانیم با جرم برخورد کنیم.

وی گفت: در مورد شرکت ها هم باید بگویم اگر آنها زمینه کلاهبرداری و سوءاستفاده را فراهم کنند با آنها برخورد می شود.