ورزشگاه غدیر از آزادی بهتر است/ پرسپولیس هم از جام حذفی انصراف بدهد!

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار درباره دیدار پرسپولیس با فولاد خوزستان در هفته بیست و دوم لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازیکنان ما تمرینات با نشاطی را پشت سر می‌گذارند. با توجه به برد شیرین هفته گذشته در دربی خوزستان، بسیار امیدواریم تا مقابل پرسپولیس هم پیروز باشیم. همه بازی‌ها سه امتیاز دارد ولی دیدار با استقلال، سپاهان، نفت و پرسپولیس واقعا حساس است.

وی افزود: اگر بتوانیم پرسپولیس را شکست بدهیم، ضمن متوقف کردن این تیم در صدر جدول، می‌توانیم بالاتر از آنها قرار بگیریم. این مسابقه برای ما تعیین کننده است. خوشبختانه بازیکن محروم نداریم. ایوب کلانتری و حسن جعفری هم هنوز مصدوم هستند و مشخص نیست به این بازی برسند.

سرپرست فولاد همچنین درباره میزبانی این تیم از پرسپولیس در جام حذفی هم به شوخی اضافه کرد: ما به خاطر انصراف دو تیم به مرحله یک‌چهارم جام حذفی رسیدیم و ان شاءالله پرسپولیس هم در این مرحله انصراف بدهد! در هر صورت ما آماده آن مسابقه هم هستیم. در سال‌های گذشته هم پیش آمده بود که در لیگ با تیمی بازی داشتیم و چند روز بعد دوباره با همان تیم در جام حذفی مسابقه دادیم.

وی در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به میزبانی فولاد در ورزشگاه غدیر اهواز یادآور شد: ورزشگاه غدیر یک سر و گردن از تمام ورزشگاه‌های ایران بالاتر است. این ورزشگاه حتی از استادیوم آزادی هم بهتر است.

ابن قاسم همچنین گفت: رختکن‌ها، اتاق‌های ماساژ، اتاق مخصوص کادر فنی و مسیرهای منتهی به زمین در غدیر کاملا استاندارد است. در صورتیکه وقتی در ورزشگاه آزادی می‌خواهید وارد زمین شوید، باید یک دور قمری بخورید و حتی زیر سقف‌ها، آب روی شما چِکه می‌کند.

تیم فوتبال فولاد خوزستان روز شنبه هفته آینده در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر در اهواز به مصاف پرسپولیس می‌رود. فولاد مجددا روز ششم بهمن در ورزشگاه غدیر در مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی از پرسپولیس میزبانی می‌کند.