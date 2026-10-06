به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، به دنبال تهدیدات اخیر بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی علیه مصر و نابودی شبه جزیره سینا در صورت حمله این کشور به تل آویو، برخی از نماینده، اصحاب رسانه و شخصیت های مطرح مصری واکنش نشان دادند.

آنها تاکید کردند که اگر جنگی شکل بگیرد چیزی به اسم «اسرائیل» باقی نخواهد ماند.

اسموتریچ همزمان با برگزاری مراسم سالگرد جنگ اکتبر ۱۹۷۳ در مصر گفته بود که اگر این کشور به رژیم صهیونیستی حمله کند دیگر چیزی به اسم شبه جزیره سینا باقی نخواهد ماند.

پیشتر نیز عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تاکید کرده بود که این کشور از خاک خود چشم پوشی نخواهد کرد و نیروهای مسلح مصری برای دفاع از کشور آماده هستند.