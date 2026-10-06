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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

واکنش مصری‌ها به تهدید تل‌آویو: چیزی به نام «اسرائیل» باقی نخواهد ماند

واکنش مصری‌ها به تهدید تل‌آویو: چیزی به نام «اسرائیل» باقی نخواهد ماند

تهدیدات وزیر دارایی رژیم صهیونیستی علیه مصر باعث وقوع تنش میان دو طرف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، به دنبال تهدیدات اخیر بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی علیه مصر و نابودی شبه جزیره سینا در صورت حمله این کشور به تل آویو، برخی از نماینده، اصحاب رسانه و شخصیت های مطرح مصری واکنش نشان دادند.

آنها تاکید کردند که اگر جنگی شکل بگیرد چیزی به اسم «اسرائیل» باقی نخواهد ماند.

اسموتریچ همزمان با برگزاری مراسم سالگرد جنگ اکتبر ۱۹۷۳ در مصر گفته بود که اگر این کشور به رژیم صهیونیستی حمله کند دیگر چیزی به اسم شبه جزیره سینا باقی نخواهد ماند.

پیشتر نیز عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تاکید کرده بود که این کشور از خاک خود چشم پوشی نخواهد کرد و نیروهای مسلح مصری برای دفاع از کشور آماده هستند.

کد مطلب 6969613

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      6 0
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      مرگ بر صهیون لعنت بر یهود
    • صادق IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      6 0
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      نتانیاهو یک جنایتکارجنگی ومحکوم به مرگ است اگردادگاه نمایشی نتوانست یانخواست اورا نابودکندمسلمانان شجاع وغیرتمندسراسرجهان دراولین فرصت ممکن این کارراخواهندکردولاشه نجس نتانیاهو را درآتش سوزانده ودرفاضلاب غزه خواهندریخت.نتانیاهو سگ هاریست که به همه کشورهای مسلمان اطراف خودچشم طمع دوخته ولی هیچگاه نمیتواند برایدئولوژی وروحیه مبارزه طلبی مسلمانان غلبه کند.بعنوان مثال حماس درغزه شایدمدتی بنابه مصلحت مردم کناربرودولی نیروهای حماس با آرمان گرایی خودبزودی پامیگیرندرشدمیکنندواینباراسرائیل رانابودمیکنند
    • علی 51 تراکتور IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
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      نتانیاهو نباید مرگ راحت داشته باشه این کفتار باید دستگیر وزیر شکنجه های مسلمانان ذره ذره جان دهد جوری شکنجه شود که خودش آرزوی مرگ کند

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