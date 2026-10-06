«کامپیوتر شریف» انتخاب اول برترین رتبه های ریاضی کنکور ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، با آغاز فرایند انتخاب رشته پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری و انتشار دفترچه راهنمای سازمان سنجش، بررسی انتخاب‌های اولیه رتبه‌های برتر کنکور امسال نشان می‌دهد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف بیشترین سهم را در میان انتخاب‌های اعلام‌شده داشته است.

بررسی انتخاب‌های ۱۰ رتبه برتر کنکور امسال نشان می‌دهد دست‌کم پنج نفر از رتبه‌های برتر، مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را به‌عنوان انتخاب خود اعلام کرده‌اند.

انتخاب‌های اعلام‌شده تاکنون به این شرح است:

۱. اشکان کریمی: مهندسی کامپیوتر شریف

۲. امیرکیان رئیسی: مهندسی کامپیوتر شریف

۳. امیرحسین جعفری: مهندسی کامپیوتر شریف

۴. پارسا علیزاده: اطلاعات انتخاب رشته منتشر نشده است

۵. نیلسا حیدریان: مهندسی کامپیوتر شریف

۶. مهدی نجفی: اطلاعات انتخاب رشته منتشر نشده است

۷. امیرافراز دهقانی: مهندسی کامپیوتر شریف

۸. محمدصادق شفیع‌زاده: اطلاعات انتخاب رشته منتشر نشده است

۹. صدرا بهرامی: مهندسی برق یا کامپیوتر

۱۰. اوستا نوشیروان‌پور: اطلاعات انتخاب رشته منتشر نشده است