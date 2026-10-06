به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال، بدون توجه به نتیجه تمام نظرسنجی ها مبنی بر شکست حزب وی در انتخابات میان دوره ای کنگره به دلیل تجاوز پرهزینه و شکست خورده اش به ایران، در اقدامی که از آن به فرار به جلو یاد می شود، ادعا کرد که گردهمایی‌ های انتخاباتی اش برای هم حزبی ها نجات بخش است!

رئیس جمهور آمریکا با تکرار عادت خودشیفتگی اش مدعی شد: گردهمایی‌ های من دارد حزب جمهوری‌خواه را نجات می‌دهد، آن هم دوباره!

گفتنی است که نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی خبرگزاری رویترز اخیرا نشان می دهد که بسیاری از رأی دهندگان آمریکایی از عملکرد ترامپ در دوران ریاست جمهوری وی ناراضی هستند.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۳۲ درصد از آمریکایی ها عملکرد ترامپ را تأیید می کنند.

بر اساس گزارش رویترز، رأی دهندگان لاتین‌ تبار به پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست ‌جمهوری ۲۰۲۴ کمک شایانی کردند، چرا که او توانست نزدیک به نیمی از آرای آنان را به دست آورد؛ رقمی که در مقایسه با حدود یک ‌سومِ آراء در انتخابات ۲۰۲۰، افزایش چشمگیری داشت. با این حال، در ماه‌های اخیر و هم ‌زمان با دست‌ و پنجه نرم کردن آمریکایی‌ها با تورم فزاینده ناشی از تصمیم ترامپ برای آغاز تجاوز علیه ایران، حمایت از رئیس‌جمهور این کشور کاهش یافته است.

تنها ۲۴ درصد از آمریکایی های لاتین تبار از عملکرد ترامپ راضی هستند و این آمار کمترین میزان محبوبیت ترامپ میان آنها طی ۲ دوره ریاست جمهوری اش است. ۵۲ درصد از آنها گفته اند که قصد دارند در انتخابات میان دوره ای به دموکرات ها رأی دهند.