به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تکواندو عمان از یک مربی کرهای برای حضور در بازیهای آسیایی 2014 کرهجنوبی بهره میبرد که به دلیل نتایج ضعیف و نارضایتی مسئوان فدراسیون این کشور، عذر وی خواسته شد.
مسئولان فدراسیون تکواندو عمان با راهنمایی یک ایرانی مقیم لبنان در نظر دارند با یک مربی ایرانی وارد مذاکره شده است. این مربی جوان ایرانی که سابقه حضور در تیم ملی و کسب مدالهای جهانی و آسیایی را نیز در کارنامه دارد، به زودی راهی این کشور میشود تا به مدت یک سال هدایت تیم ملی تکواندو عمان را برعهده بگیرد.
مطبوعات عمان نامی از این قهرمان ایرانی نبردهاند ولی به نظر میرسد مربی مورد نظر فدراسیون تکواندو این کشور سابقه مربیگری در یکی از تیمهای ملی را نیز در کارنامه خود دارد.
بعد از اصغر رحیمی که سابقه مربیگری در کویت و مرتضی کریمی که سابقه مربیگری در سوریه را در کارنامه دارند، این سومین مربی ایرانی است که راهی کشورهای همسایه میشود.
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