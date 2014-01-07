به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته پس از شش سال انتظار بالاخره برف زمستانی در اصفهان به زمین نشست تا آسمان اصفهان صاف و زمین اصفهان سفید پوش شود، اما این بارش برف علاوه بر اینکه نکات جالبی را به همراه داشت اما بعضا با گلایه هایی نیز همراه بود.

بر اساس مشاهدات عینی خبرنگار مهر، صبح امروز بسیاری از خیابان‌های اصلی شهر یخ زده بود و خبری از برف روب‌ها و یا پاشیدن نمک در خیابان‌ها نبود که نتیجه آن مشاهده چندین تصادف در ساعات اولیه صبح بود.

پل یخ زده غدیر،خیابان یخ زده مشتاق دوم و چهاراه یخ زده نورباران تنها بخشی از خیابان‌های اصلی شهر اصفهان بود که مورد بی توجهی شهرداری واقع شده اما به نظر می‌رسید که بزرگراه‌‌های اصفهان تا حدودی وضعیت بهتری داشت و یخ آنها آب شده است.

نکته ای که جالب به نظر می‌رسید مردم خودشان شخصا برای بازکردن معابر اصلی اقدام کرده بودند و گویا هنوز شهرداری در خواب به سر می‌برد.

وقتی در پارک قدم می‌زدم ترس کودکان از برف را شاهد بودم که با خود می‌پرسیدم به راستی این اندازه برفی که ما برای بارش آن دعا می‌کردیم ترسناک است گویا آنها همین غفلت شهرداری و دستگاه‌های مرتبط را دیده بودند و با خود می‌اندیشیدند که مبادا ادامه این بارش برف خسارات بیشتری را به همراه داشته باشد.

بازی بچه هایی که در پهنه سفید زاینده رود بازی می کردند نیز جالب توجه بود و بسیاری از اصفهانی ها در حاشیه زاینده رود به داخل رودخانه خشک سفید دل رفته بودند تا یاد روزهای گذشته و پر باران و برف اصفهان را به زاینده رود یادآور شوند.

یکی از شهروندان اصفهانی با گلایه از وضعیت خدمت رسانی شهرداری اصفهان گفت: پس از شش سال یعنی از سال 1386 اکنون شاهد بارش برف هستیم و تنها نزدیک به پنج الی شش سانت بارش برف سیستم خدمت رسانی را مختل کرده است و این موضوع جای گلایه دارد که چرا دستگاه‌های متولی در این خصوص غفلت می‌کنند.

علاوه بر کاستی در خدمت رسانی مشکل قطع برق نیز از دیگر نکاتی بود که دیشب شهر اصفهان آن را شاهد بود و برق برخی از نقاط شهر اصفهان چون بخشی از خیابان فرهنگیان، بخشی از خیابان جی قطع شده بود که این موضوع باعث شد کسانی که از سیستم‌های گرمایشی که وابسته به برق است استفاده می‌کنند شبی سرد را تجربه نمایند.

یک شهروند دیگر اصفهانی با گلایه از این وضعیت به خبرنگار مهر اظهار داشت: شب گذشته من شبی فوق العاده سرد را در خانه خود تجربه کردم که خوشبختانه پس از سپری کردن ساعاتی از شب مشکل قطعی برق برطرف شود.

اما از این نکته که بگذریم خدمت رسانی دستگاه‌هایی چون اورژانس قابل توجه بود و آنها شب گذشته با همت بسیار والایی مشغول به امداد رسانی بودند و تلاش داشتند تا بدون در نظر گرفتن سرمای هوا به بهترین نحو فعالیت کنند.

گشت در خیابان‌های شهر اصفهان و گذر از کنار بناهای تاریخی نکات دیگری را نیز نشان می‌داد و آن دل سوزی برخی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی بود که خودشان با همت شخصی‌شان مشغول به روبیدن برف از پشت بام بناهای تاریخی شهر بودند تا مبادا این آثار زیبا و ارزشمند دچار مشکلی شوند.

در هر صورت باید به اینکه توجه داشت که بارش شش سانتی متری برف تا حد زیادی وضعیت شهر اصفهان را تحت تاثیر قرار داده بود و باید دستگاه‌هایی که در این راستا فعالیت می‌کنند به با وحدت بیشتری برای رفع مشکلات شهر قدم بردارند تا در چنین مواقعی ما شاهد بروز مشکلاتی در شهر نباشیم و اصفهان اینگونه فلج نشود.