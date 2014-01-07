رقابت 12 گروه موسیقی کلاسیک ایرانی در جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بازبيني هيات انتخاب اين دوره از جشنواره 3 گروه موسيقي از تهران و 9 گروه موسيقي از شهرستانها به اين دوره از جشنواره راه پيدا كردند.

در بخش رقابتي جشنواره بيست و نهم و در شاخه موسيقي كلاسيك ايراني گروه هاي "گردانيه" به سرپرستي امير ذاكر، "ماهان" مرکز آموزش بنیاد رودکی به سرپرستي جلال امیر پورسعید و "شمسا" به سرپرستي سید نیما طیرانی بطحائی از تهران در حضور هيات داوران به اجرا خواهند پرداخت.

گروههاي "همنوازان فاخته" به سرپرستي خشایار پارسا از شهرستان تنكابن، "سرشک" به سرپرستي یحیی علوی از مشهد، "باران شيراز" به سرپرستي امیرحسین دادور از شيراز، "مهر استان مرکزی" به سرپرستي امیر کزازی مجد از اراك، "ردیف" به سرپرستي محمد جواد صانعی از كاشان، "نسیم" به سرپرستي نسيم احمديان از اصفهان، "دل آرا" به سرپرستي محسن کیمیایی فر از قم، "آواز نو" به سرپرستي سجاد توکلیان از ماهشهر و "روح افزا" به سرپرستي سید احمد کاشانی مقدم از قم، گروههاي غير تهراني شركت كننده در بخش رقابتي جشنواره بيست و نهم هستند.

زمان و مکان اجرای این گروه‌ها به‌زودی از سوی ستاد برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد. در مرحله اول 67 گروه شامل 22 گروه تهراني و 45 گروه شهرستاني در شاخه موسيقي كلاسيك ايراني براي حضور در جشنواره بيست و نهم اعلام حضور كرده بودند كه بعد از بازبيني هيات انتخاب 12 گروه به مرحله نهايي راه پيدا كردند.

بيست و نهمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر 24 بهمن تا يكم اسفند به دبيري حسن رياحي برگزار مي شود.

علاقمندان مي توانند اخبار اين دوره از جشنواره موسيقي را در سايت جشنواره موسيقي فجر به آدرس www.fajrmusicfestival.com مشاهده كنند.