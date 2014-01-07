به گزارش خبرنگار مهر، مدیر پروژه ویژه‌برنامه‌های دهه فجر سیما از پخش سه سریال ویژه دهه فجر با نام های "معمای شاه"، "در بند اروند"، "انقلاب زیبا" خبر داد و اعلام کرد: شبکه دو 10 تله‌فیلم را با تدوین برخی از سریال‌های انقلابی خود روی آنتن می فرستد.

نشست خبری معرفی ویژه برنامه های سیما در دهه فجر با حضور تقی رستم وندی مدیر این پروژه و فهمیه کوه خضری مدیر روابط عمومی سیما و اهالی رسانه در ساختمان تولید سازمان صدا و سیما برگزار شد.

رستم وندی در این نشست به تشریح محورهای گوناگون برنامه سازی ویژه دهه فجر پرداخت و از جمله به بازتاب های انقلاب اسلامی و به تصویر کشیدن حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن از طریق استقرار گروه‌های برنامه ریزان اشاره کرد که جزو وظایف شبکه های سیما در این دوره است.

وی افزود: از 19 دی همزمان با سالگرد قیام مردم قم سیر صعودی برنامه ها آغاز می شود و تا 26 دی سالروز فرار شاه ادامه پیدا می کند تا اینکه در 22 بهمن شاهد حضور میلیونی مردم خواهیم بود. 24 تا 29 دی مطلع خوبی برای ورود به ماه بهمن است و فضای شادی را ایجاد می کند و ما در این دوره سریال‌ها، تله فیلم ها و برنامه های گفتگومحوری تدارک دیده ایم و از ظرفیت زیرنویس‌ها، میان برنامه ها و تیزرها نیز استفاده خواهیم کرد.

رستم وندی تاکید کرد: با پیوستن شبکه‌های تازه تاسیس به زنجیره شبکه های قدیمی سیما در همه ژانرها برنامه سازی، دوستان برنامه های مختلفی را تدارک دیده اند و شبکه های تخصصی نیز در حوزه های مرتبط با انقلاب اسلامی برنامه دارند. شبکه های جام جم نیز با ماموریت ویژه ای برای مخاطبان برون مرزی برنامه پخش می کنند.

وی به سه مجموعه نمایشی سیما ویژه دهه فجر 92 اشاره کرد و ادامه داد: در جشن های جام جام 40 تله فیلم وجود دارد که شبکه های 2 و 4 از اواخر هفته این تله فیلم‌ها را بازپخش می‌کنند.

مدیر پروژه ویژه‌برنامه های سیما در دهه فجر به جشنواره های این دوران اشاره و تصریح کرد: جشنواره فیلم فجر در شبکه سوم سیما در برنامه "هفت" پوشش داده می شود و شبکه نمایش هم 10 برنامه 90 دقیقه ای را برای پوشش جشنواره خواهد داشت ضمن اینکه شبکه 4 نیز در این خصوص برنامه پخش می کنند. این شبکه همچنین تئاتر فجر را نیز پوشش خواهد داد.

وی یادآور شد: شبکه نمایش در برنامه "چشم‌بندان" به نقد فیلم های هالیوودی علیه انقلاب می پردازد و شبکه های سیما برنامه های مستندی در دوران دهه فجر خواهند داشت.

رستم وندی با اشاره به پخش 15 عنوان مستند در 120 قسمت و 3 هزار و 600 دقیقه برنامه در این خصوص توضیح داد: "رازها و دروغ ها" در خصوص مباحث عصر پهلوی دوم از شبکه یک و "سراج" با بررسی مقایسه ای حوادث بعد از انقلاب در همین شبکه پخش می شود. شبکه 4 نیز "ستیزه جویان" را با معرفی چهره ها و نمادهای آمریکایی که از ابتدای انقلاب تا امروز علیه انقلاب به صورت سیستماتیک فعالیت کرده اند، روی آنتن می برد.

وی افزود: شبکه مستند 5 مستند پرتره از 5 چهره مشهور رژیم پهلوی دارد و "قندیل های شکسته" را نیز مبتنی بر خاطرات فردوست روانه آنتن می کند. "روزی روزگاری" مستند دیگری است که خاطرات محسن رفیق‌دوست را از شکل گیری انقلاب بازگو می کند.

مدیر شبکه چهار ادامه داد: "بیداری اسلامی " مستندی در شبکه 3 سیما که بازتاب های انقلاب در خارج از کشور را معرفی می کند و شبکه جام جم نیز مستندی از گزارشگران خارجی انقلاب را در دستور کار دارد که انقلاب اسلامی از زبان این افراد روایت می شود.

رستم وندی برنامه های گفتگومحور و ترکیبی را سومین ژانر مورد توجه سیما در ایام دهه فجر معرفی و اظهار کرد: 50 برنامه در این خصوص روی آنتن می روند که 10 عنوان آن شاخص هستند. "پایش" و "ثریا" در شبکه یک معطوف به انقلاب اسلامی خواهد بود که "زنده باد زندگی" برنامه خانواده محور شبکه 2 به موضوعات انقلابی می پردازد. "شناسنامه" و "دیروز، امروز، فردا" از شبکه 3 روی آنتن می رود و شبکه 4 نیز سری جدید "راز" و "ققنوس" را با محور تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن روی آنتن می فرستد. "شب آفتابی" شبکه تهران نیز گفتگوهایی مرتبط با انقلاب را پخش می کند. "رادیو 7 " شبکه آموزش و "شب آسمانی" شبکه قرآن نیز از جمله برنامه های گفتگومحور شاخص سیما در دهه فجر است. برنامه های روتین شبکه ها از جمله "ویتامین ث" نیز تلاش می کند موضوعات مرتبط با انقلاب را پوشش دهند.

رستم وندی به پخش برنامه "یادگاری" با اجرای مسعود فروتن ویژه خاطرات انقلاب در 10 شب اشاره کرد و گفت: سری دوم برنامه "قند پهلو" نیز ویژه دهه فجر خواهد بود همچنین اقبال واحدی به شهرهای مختلف سفر می کند. شبکه 4 دو برنامه کتاب محور از جمله "کتاب نامه" و "کارنامه" را هر شب با معرفی کتابهای معتبر مرتبط با انقلاب اسلامی برای نسل جوان در دستور کار دارد. مسابقات و جنگ هایی نیز از جمله "حضور"، "ماز" و "بعد چهارم" هم روی آنتن می رود و شبکه تهران نیز بیرون از استودیو جُنگ خانوادگی خواهد داشت.

رستم وندی از پخش ویژه برنامه های کودک و نوجوان در شش شبکه سیما در 15 عنوان برنامه خبر داد و اذعان کرد: شبکه های 2، تهران، آموزش، قرآن و معارف، شبکه های سه گانه جام جم ویژه برنامه هایی برای کودکان خواهند داشت و شبکه پویا نیز 75 دقیقه انیمیشن جدید را در قالب دو مجموعه با نام های "فرزندان انقلاب" و "پاییز گرم" پخش می کند.

وی همچنین در پایان این نشست خبری در خصوص نظارت بر برنامه های نمایشی تاریخی همچون "کلاه پهلوی" که انتقادات بسیاری بدنبال داشت، اظهار کرد: برای هر پروژه مشاور تاریخی گذاشته می شود و حتی بعد از پخش هر سریال از جمله "کلاه پهلوی" و "مختارنامه" شاهد پخش برنامه تحلیلی "هنگام درنگ" بودیم و خواهیم بود.