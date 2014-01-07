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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

مشکلات جدید برای نماینده اصفهان؛

غیبت مسئولان و مربیان ذوب‌آهن در نشست‌های هماهنگی و خبری

غیبت مسئولان و مربیان ذوب‌آهن در نشست‌های هماهنگی و خبری

مسئولان، سرپرست و سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن به دلیل تغییر برنامه لیگ و کنسل شدن پرواز در نشست هماهنگی و خبری پیش از دیدار این تیم با نفت تهران حضور نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان سازمان لیگ ساعت 16 روز شنبه هفته جاری و طی نامه‌ای که به باشگاه ذوب‌آهن اصفهان فکس شد، اعلام کردند بازی آنها با نفت تهران در هفته بیست و دوم لیگ برتر، روز شنبه برگزار می‌شود، به همین دلیل مسئولان این باشگاه بلیت‌های سفر را کنسل و زمان حضور در هتل را تغییر دادند.

چهار ساعت بعد اما یکی از مسئولان سازمان لیگ در تماس با اصغر فروتن سرپرست تیم ذوب‌آهن اصفهان به آنها اعلام کرد که بازی این تیم با نفت تهران 2 روز زودتر برگزار می‌شود تا تیم نفت بتواند در این مسابقه از 3 بازیکن تیم زیر 22 سال خود بهره‌مند شود.

در این شرایط  اعضای کادرفنی تیم نفت که روز یکشنبه را به بازیکنان این تیم استراحت داده بودند، شبانه با بازیکنان تماس گرفتند و اعلام کردند روز یکشنبه یک جلسه تمرین برگزار می‌شود و بدین صورت برنامه‌های آماده‌سازی تیم خود را تغییر دادند.

پس از این اتفاقات، سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن در تماس با مهدی تاج، به این تغییر ناگهانی برنامه لیگ متعرض شد که رئیس سازمان لیگ به او اعلام کرد به خاطر شرایط خاص تیم زیر 22 سال، مجبور شده است، دیدار این تیم با نفت تهران را 2 روز زودتر برگزار کند.

در این شرایط مسئولان این باشگاه دیگر نتوانستند بلیت پرواز به تهران را تهیه کنند، به همین دلیل کاروان تیم ذوب‌آهن ساعت 10 صبح فردا با یک دستگاه اتوبوس راهی تهران شده و در هتل المپیک مستقر خواهد شد.

با توجه به اینکه ساعت 11 صبح زمان نشست هماهنگی دو تیم و ساعت 14 زمان نشست خبری مجتبی تقوی پیش از دیدار با نفت تهران اعلام شده است، مسئولان و کادرفنی تیم ذوب‌آهن نمی‌توانند در این نشست‌ها حضور یابند.
کد مطلب 2209667

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