سردار ملکی شهادت معاون فرهنگی پلیس سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی در پی شهادت نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، با صدور پیامی این ضایعه را به خانواده شهید و مجموعه انتظامی کشور تسلیت گفت.

در بخشی از پیام فرمانده انتظامی فارس آمده است: شهادت این بانوی خدمت‌گزار که هنگام انجام مأموریت مردم‌یاری و خدمت‌رسانی به اقشار محروم و اقوام استان سیستان و بلوچستان به دست تروریست‌ها به شهادت رسید، موجب تأثر عمیق مجموعه انتظامی استان فارس شده است.

سردار ملکی در این پیام، اقدام تروریستی علیه این بانوی خدمت‌گزار را نشانه دشمنی عاملان این جنایت با امنیت و آرامش مردم دانست و تأکید کرد که چنین اقداماتی نمی‌تواند مسیر خدمت‌رسانی به مردم را متوقف کند.

وی در پایان، ضمن تبریک و تسلیت شهادت نصرت افتخاری، از درگاه خداوند متعال برای این شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.