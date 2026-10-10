به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهلی، از بررسی اقدامات و تمهیدات مدیریت شهری برای مواجهه با حوادث و بحران‌های احتمالی در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری خبر داد.

شهردار قدس در این نشست که با حضور علیرضا فاتحی‌نژاد، فرماندار شهرستان قدس، داود گرجی، رئیس شورای اسلامی شهر قدس، حسین چناقچی، رئیس شورای اسلامی شهرستان، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری و جمعی از معاونان و مدیران شهرداری برگزار شد، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه مدیریت بحران ارائه کرد.

شهلی اظهار داشت: برگزاری این جلسه حاصل جمع‌بندی مجموعه‌ای از جلسات ستادی و میدانی است که با هدف افزایش آمادگی مدیریت شهری در برابر بحران‌های احتمالی برگزار شده است.

وی افزود: در کنار پیش‌بینی و تأمین تجهیزات و لجستیک مورد نیاز، نقاط آسیب‌پذیر، نواقص موجود و حوادث احتمالی ناشی از تهاجم نظامی یا حوادث طبیعی شناسایی و بررسی شده است تا در زمان وقوع بحران، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط و ارائه خدمات به شهروندان وجود داشته باشد.

در ادامه این نشست، فرماندار شهرستان قدس با تقدیر از اقدامات شهرداری در حوزه مدیریت بحران، بر ضرورت استمرار آمادگی مجموعه مدیریت شهری تأکید کرد.

علیرضا فاتحی‌نژاد اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، مجموعه مدیریت شهری در خط مقدم خدمت‌رسانی و امدادرسانی حضور داشت و شهرداری محور امور خدمت‌رسانی، امدادرسانی و پشتیبانی در دوران جنگ بود.

وی ادامه داد: نیروهای بخش‌های مختلف شهرداری، از جمله خدمات شهری و آتش‌نشانی، در شرایط دشوار و در جریان حملات و موشک‌باران در میدان حضور داشتند و برای امدادرسانی و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان اقدام کردند.

فرماندار شهرستان قدس با تأکید بر ضرورت حفظ و تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر حوادث گفت: فرمانداری نیز در کنار مدیریت شهری خواهد بود تا با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، در مواجهه با حوادث و بحران‌های مختلف، با آمادگی و سرعت عمل مناسب از شهروندان حمایت و خدمات مورد نیاز را ارائه کنیم.

همچنین داود گرجی، رئیس شورای اسلامی شهر قدس و حسین چناقچی، رئیس شورای اسلامی شهرستان قدس، با اشاره به اهمیت ارتقای آمادگی در حوزه مدیریت بحران، بر همراهی و حمایت شوراهای اسلامی از شهرداری برای تقویت زیرساخت‌ها، تجهیزات و امکانات مدیریت بحران تأکید کردند.

در پایان این جلسه، نیازمندی‌ها و موضوعات مختلف حوزه مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفت و موارد لازم برای تقویت و تجهیز مجموعه مدیریت شهری، افزایش آمادگی و ارتقای توان عملیاتی شهرداری در زمان بروز حوادث و بحران‌ها به تصویب رسید.