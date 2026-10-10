به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر شنبه در نشست ستاد بازسازی مناطق آسیب دیده که با هدف رفع موانع موجود برگزار شد، بر رویکرد جدید مدیریت استان مبنی بر حذف تشریفات زاید اداری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سرعت‌بخشی به فرآیند بازسازی نیازمند تغییر نگاه از پشت‌میزنشینی به مدیریت میدانی است، به فرمانداران ۶ شهرستان آسیب‌دیده دستور داد تا نظارت‌های خود را به صورت مستمر و سرزده افزایش دهند.

استاندار ایلام با انتقاد از کندی روند صدور مجوزها، فرمانداران را مکلف کرد تا با برگزاری جلسات مستمر در سطح شهرستان‌ها و حضور مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان (از جمله آب، برق، گاز و نظام مهندسی)، گره‌های صدور پروانه و مجوزهای ساخت‌وساز را در محل باز کنند.

کرمی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد مدیران استانی از این پس بر مبنای گزارش‌های مقایسه‌ای و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در هر بازه زمانی خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت مقاوم‌سازی، اظهار داشت: استفاده از مصالح جدید و تکنولوژی‌های نوین ساخت‌وساز، ضمن کاهش هزینه‌های تحمیلی به مردم، ایمنی سازه‌ها را به عنوان خط قرمز مدیریت استان، به‌صورت چشمگیری ارتقا می‌دهد.

استاندار ایلام همچنین خواستار هم‌افزایی حداکثری با نهادهای انقلابی از جمله بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شد.

وی هدف از این همکاری را امدادرسانی فوری به خانواده‌هایی دانست که در حال حاضر به دلیل تخریب محل سکونت یا کسب‌وکار، با دشواری‌های معیشتی دست‌به‌گریبان هستند.