ارسال پیامک مالیاتی برای پیشگیری از سوءاستفاده از اطلاعات هویتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه جعفری، مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ارسال پیامک‌هایی از سوی این سازمان طی دو هفته اخیر اظهار کرد: در این پیامک‌ها از برخی هموطنان خواسته شده است برای بررسی اطلاعاتی که در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی به نام آنها اظهار شده، به کارتابل مالیاتی خود مراجعه کنند و در بخش «واکنش به اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹» نسبت به تأیید یا رد رکوردهای اطلاعاتی ثبت‌شده اقدام کنند.

او افزود: هموطنان برای بررسی این اطلاعات باید به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه و از مسیر «اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر» وارد بخش «سامانه واکنش به اطلاعات» شوند.

جعفری با تأکید بر اینکه در صورت تأیید اطلاعات ثبت‌شده، نیازی به انجام اقدام دیگری نیست، تصریح کرد: اگر اطلاعات نمایش‌داده‌شده مورد تأیید مؤدی نباشد، لازم است نسبت به رد آن اقدام کند تا مغایرت اعلام شود.

بر اساس اعلام صدا و سیما، مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی با بیان اینکه این اقدام با هدف پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از اطلاعات هویتی افراد انجام شده است، گفت: پیش از این، مراجعات و اعتراضاتی از سوی برخی هموطنان به سازمان امور مالیاتی مطرح شده بود که در آنها اعلام می‌شد از اطلاعات هویتی آنها برای اظهار معاملات استفاده شده است.

او ادامه داد: بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی با ارسال پیامک و فراهم کردن امکان بررسی اطلاعات ثبت‌شده، درصدد است زمینه اطلاع‌رسانی به‌موقع به مؤدیان و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی را فراهم کند.

جعفری خاطرنشان کرد: بنابراین، دریافت پیامک به معنای لزوم بررسی اطلاعات اظهارشده به نام فرد است؛ با این حال، اگر اطلاعات نمایش‌داده‌شده صحیح و مورد تأیید باشد، نیازی به واکنش یا اقدام خاصی نیست و تنها در صورت تأیید نبودن اطلاعات، باید گزینه رد اطلاعات انتخاب شود.