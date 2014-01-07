حال عمومی رضا رویگری بهتر شد/ انتقال به بخش عمومی در روزهای آینده

امید عامری نماینده موسسه فرهنگی هنری "شیدای عشق" درباره وضعیت فعلی رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون اظهار کرد: امروز سه‌شنبه 17 دی با پزشک رویگری صحبت کردم. طبق گفته او حال این هنرمند خوب است و به سمت بهبود می‌رود. به امید خدا او تا فردا یا پس فردا از آی سی یو به بخش عمومی منتقل می‌شود.

مدیر برنامه‌های رویگری درباره دلیل بروز سکته در رویگری توضیح داد: متاسفانه در خون او لخته خونی وجود داشت که به مغز او راه پیدا کرد و باعث سکته شد. البته رویگری سکته را رد کرد و اکنون پزشکان در تلاشند با دارو وی را درمان کنند.

رضا رویگری متولد 1325 از 13 دی ماه به دلیل آنچه عارضه مغزی نام برده‌اند در بخش آی سی یو بیمارستان پارسیان بستری است. وی پیش از این عارضه مشغول بازی در سریال "معراجی‌ها" بوده است.



