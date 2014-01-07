به گزارش خبرنگار مهر، با ابقای مجید جلالی در راس کادر فنی تیم تراکتورسازی تبریز، اکنون این شائبه ایجاد شده که با توجه به تصمیم هیئت مدیره باشگاه مبنی بر بازگشت جلالی و بی توجهی به تصمیم زینی زاده در خصوص آمدن تونی اولیویرا به تبریز، مدیرعامل سرخپوشان از سمت خود استعفا خواهد کرد.

زینی زاده که به عنوان مدیرعامل نقش پررنگی در موضوع تغییر سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی داشت، اکنون به دلیل اینکه نتوانسته تونی اولیویرا سرمربی سابق تراکتورسازی را به این تیم بازگرداند و از طرفی مجید جلالی برخلاف میل و نظر او در تیم ماندگار شده است، به نوعی از این اتفاقات ناراحت است و شنیده می شود که این بار تغییر در مدیریت باشگاه تراکتورسازی تبدیل به سوژه اصلی رسانه ها خواهد شد.

این موضوع که چندان هم دور از ذهن نیست، احتمالا تا یکی، دو روز آینده رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت و این را می توان از اتفاقات امروز تمرین تیم تراکتورسازی که توام با شعارهایی بود، فهمید.