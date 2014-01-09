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۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۸:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

با استفعای زینی‌زاده موافقت شد/ تراکتورسازی چشم‌انتظار مدیر جدید

با استفعای زینی‌زاده موافقت شد/ تراکتورسازی چشم‌انتظار مدیر جدید

مسئولان باشگاه تراکتورسازی با استعفای حمید زینی‌زاده مدیرعامل این باشگاه موافقت کردند تا این باشگاه به دنبال مدیر جدیدی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، 24 ساعت پس از آنکه حمید زینی‌زاده مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی از سمت خود استعفا داد، اعضای هیات مدیره این باشگاه، استعفای وی را قبول کردند تا این باشگاه چشم انتظار مدیرعامل جدید باشد. 

اختلافات مجید جلالی سرمربی تراکتورسازی با زینی زاده اصلی ترین عامل استعفای مدیرعامل تراکتورسازی بود. زینی زاده ضمن تایید خبر قبول استعفایش از سوی اعضای هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی، اظهار داشت: از اعضای هیات مدیره که در این مدت مرا تحمل کردند سپاسگذاری می‌کنم و برای تیم و باشگاه آرزوی موفقیت دارم. اگر نتوانستیم کار خاصی برای تراکتورسازی انجام بدهیم، شرمنده هواداران هستیم. ان شاءالله افراد دیگر که جای ما می‌آیند، راه را خوب پیش بروند.

کد مطلب 2211212

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