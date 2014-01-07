محمدحسین جعفری امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هیچ نقشی در خصوص نیامدن تونی اولیویرا به تبریز و ابقای مجید جلالی در راس کادر فنی تیم تراکتورسازی نداشته است، در پاسخ به این شائبه ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: به هر چیزی که بخواهید قسم میخورم هیچ نقشی در ماندن مجید جلالی و برهم خوردن قضیه حضور تونی اولیویرا در تبریز نداشتم.
وی ادامه داد: من نه سر پیازم، نه ته پیاز! هیچ مسئولیتی در باشگاه تراکتورسازی ندارم و تنها دوست دارم شاهد موفقیتهای این تیم و شادی هواداران باشم.
مدیرعامل پیشین باشگاه تراکتورسازی تبریز اضافه کرد: این کارها میتواند شیطنتهای دوبارهای باشد که میخواهند علیه من راه بیندازند. من اصلا در جریان انتخاب سرمربی تیم تراکتورسازی نبوده ام. من سه سال مدیرعامل باشگاه بودهام و کسب دو نایب قهرمانی و آسیایی کردن تیم تراکتورسازی از افتخارات من بوده که با همراهی هواداران محقق شده است.
وی ادامه داد: من که اکنون نمی دانم در باشگاه چه می گذرد و چه اتفاقاتی می افتد! اگر روزی مجبور شوم پشت یک تریبون حرف هایی را به زبان بیاورم و واقعیت هایی را بگویم، مثل بمب منفجر می شود.
جعفری در خصوص وضعیت فعلی و اتفاقات اخیر پیرامون تیم تراکتورسازی تبریز یادآور شد: من دیروز هم در مصاحبهای اعلام کردم نباید کار تیم تراکتورسازی به اینجا میکشید که آقای جلالی استعفا بدهد و مجبور شوند او را دوباره برگردانند.
وی با ابراز گلایه شدید از مدیرعامل فعلی و اعضای هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: من از آقای زینیزاده و اعضای هیات مدیره باشگاه گلایه بسیار شدیدی دارم. زینیزاده قائم مقام من بوده و من سه سال مدیرعامل این باشگاه بودهام، میخواهم همه بدانند ایشان در طول دوران مدیریت خود در باشگاه تراکتورسازی و همچنین اعضای هیات مدیره، حتی یک کلمه هم از مشورت نخواستهاند و این برای من جای تعجب و گلایه دارد.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: بحرانی که اکنون تیم تراکتورسازی در آن فرو رفته است، یک بحران خودساخته است وگرنه تیم با شرایطی که داشت، هرگز با این حواشی و بحران درگیر نمیشد. این بحران خودساخته بوده که تیم را به این وضعیت نامناسب انداخته است.
وی تاکید کرد: سه سال آوردهای که من با هزاران زحمت به تراکتورسازی تزریق کرده بودم، همه را زیر سئوال بردهاند. آورده من در این مدت از لحاظ شخصیتی، هویتی، مالی و ... برای تراکتورسازی خوب بود اما با اتفاقاتی که میافتد، همه این موارد در باشگاه تراکتورسازی زیر سوال میرود.
جعفری در پاسخ به این پرسش که موضوع کمک یک میلیاردی شورای شهر به تیم تراکتورسازی تا کجا پیش رفته، اظهار داشت: من میدانم این تراکتورسازی یک تیم شبه دولتی است و پایه دولتی دارد زیرا 51 درصد از سهام این باشگاه دولتی است. شورا هم محل قانون است و نمیشود به تیمهای خصوصی کمک کرد. اما من پیگیر این موضوع هستم و امیدوارم که هرچه سریعتر این مبلغ به باشگاه تراکتورسازی اختصاص یابد.
وی افزود: برای کمک یک میلیاردی به تیم تراکتورسازی، از 14 نفر از اعضای محترم شورا امضا جمع کردهام و قرار است فردا بررسی شده و در صحن شورا مطرح شود.
مدیرعامل پیشین باشگاه تراکتورسازی تبریز در ارتباط با بحث استعفای احتمالی حمید زینیزاده از مدیرعاملی باشگاه تراکتورسازی گفت: من در جریان این موضوع نیستم و الان که با شما صحبت میکنم، در بیمارستان هستم چون مادرم بیمار است و فعلا فکرم مشغول این قضیه است.
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