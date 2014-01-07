تیم جوانان اسلوونی حریف ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجم از تورنمنت بین‌المللی فوتبال جوانان روسیه که به جام "والنتین گراناتخین" معروف است، امروز سه‌شنبه به با برگزاری دو دیدار از گروه‌ B به پایان رسید که ابتدا تیم فوتبال جوانان اسلوونی برابر مولداوی به پیروزی 2 بر یک دست یافت و با 4 امتیاز، به عنوان تیم دوم این گروه راهی مرحله دوم این مسابقات شد.

روسیه هم در دومین بازی این گروه برابر تیم استونی به پیروزی 6 بر یک دست یافت و صعود مقتدرانه‌ای به مرحله بعدی این تورنمنت داشت.

در پایان دیدارهای این گروه تیم روسیه با 9 امتیاز و به عنوان تیم نخست و اسلوونی با 4 امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله دوم صعود کردند. تیم‌های استونی با 2 امتیاز و مولداوی یک امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

پیش از دیدارهای گروه B نیز دو بازی در گروه A برگزار شد که تیم ابتدا فنلاند با نتیجه 4 بر یک بلاروس را شکست داد و در بازی دوم تیم ایران برابر اسلواکی با نتیجه 2 بر یک مغلوب شد.

در پایان دیدارهای این گروه تیم اسلواکی با 9 امتیاز و به عنوان تیم نخست و ایران با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم به مرحله دوم صعود کردند. تیم‌های فنلاند با 3 امتیاز و بلاروس بدون امتیاز رده‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

- مرحله گروهی تورنمنت بین‌المللی فوتبال جوانان روسیه فردا چهارشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه C:

* ژاپن - آذربایجان

* جمهوری چک - یونان

گروه D:

* منتخب شهر سنت پترزبورگ - ترکیه

* لتونی - اوکراین

با توجه به مشخص شدن تکلیف تیم‌های صعود کننده از گروه‌های A و B برنامه مرحله دوم این مسابقات به شرح زیر اعلام شد:

پنجشنبه - 19/10/92

کسب عنوان سیزدهم تا شانزدهم:

* مولداوی - بلاروس

* تیم چهارم گروه C - تیم چهارم گروه D

کسب عنوان نهم تا دوازدهم:

* فنلاند - استونی

* تیم سوم گروه C - تیم سوم گروه D

جمعه - 20/10/92

کسب عنوان پنجم تا هشتم:

* ایران - اسلوونی

* تیم دوم گروه C - تیم دوم گروه D

کسب عنوان اول تا چهارم:

* تیم اول گروه C - تیم اول گروه D

* روسیه - اسلواکی