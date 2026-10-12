به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پس از پیروزی برابر الغرافه قطر در نشست خبری اظهار داشت: سه امتیاز این بازی اهمیت زیادی داشت و تلاش و فداکاری بازیکنان استقلال ستودنی بود. به همه آنها درود می‌فرستم و بابت عملکردشان از آنها تشکر می‌کنم.



وی ادامه داد: با احترام به تیم الغرافه، ما می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم. البته حریف هم چند موقعیت گلزنی داشت که با فداکاری دروازه‌بان و مدافعان ما، این فرصت‌ها خنثی شد.



سرمربی استقلال با اشاره به شرایط دشوار مسابقه و مصدومیت دو بازیکن تیمش گفت: شرایط آب‌وهوایی اصلاً خوب نبود و مصدومیت دو بازیکن نیز کار ما را سخت کرد، اما بازیکنان استقلال در چنین شرایط دشواری با فداکاری و تلاش خود توانستند از تیم دفاع کنند.