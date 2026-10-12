علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌ها از وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: آسمان استان تا پایان هفته در بیشتر ساعات قسمتی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی بازه‌های زمانی، وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی در ساعاتی از روز سه‌شنبه با بارش‌هایی همراه خواهد شد که عمدتاً به‌صورت پراکنده رخ می‌دهند و احتمال وقوع رعدوبرق نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به توزیع مکانی بارش‌ها تصریح کرد: نیمه شمالی استان بیش از سایر مناطق در معرض بارندگی‌های پیش‌بینی‌شده برای روز سه‌شنبه قرار دارد.

زورآوند درباره روند تغییرات دمایی استان نیز گفت: میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط طی امروز و فردا تغییرات قابل‌توجهی نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، میانگین دمای هوا به‌تدریج افزایش می‌یابد و روند گرم‌تر شدن هوا در استان ادامه خواهد داشت.