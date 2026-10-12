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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۲

غریب‌آبادی: ایران از دیپلماسی استقبال می‌کند

غریب‌آبادی: ایران از دیپلماسی استقبال می‌کند

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران از همه روندهای دیپلماتیک استقبال می‌کند و همزمان برای دفاع از خود آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت وگو با شبکه العربی افزود: تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ملاحظات و دیدگاه‌های طرف آمریکایی درباره طرح ارائه ‌شده از سوی ایران در نیویورک است.

وی با بیان اینکه ایران نظرهای خود را پس از مشورت‌ از طریق میانجی‌ها اعلام می‌کند، گفت: تهران همچنان برای دیپلماسی آماده است به شرط اینکه مطالبی که مطرح می‌شود واقعی باشند.

غریب آبادی تصریح کرد: ایران همواره از دیپلماسی استقبال کرده و در این زمینه و در زمینه گفت وگو با هیچ طرفی کوتاهی نکرده است.

وی گفت: آمادگی ایران در دفاع از خود و جنگیدن، کمتر از آمادگی کشور برای مذاکره نیست.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بیان کرد: ادامه مشارکت در گفت وگوها نشان دهنده نرمش سیاسی و پایبندی تهران به روند دیپلماتیک است و آمریکا نیز باید به اجرای تعهدات خود بازگردد.

غریب آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه تهران هیچ کدام از تعهدات خود را نقض نکرده است، افزود: واشنگتن به تعهدات خود ذیل تفاهم نامه اسلام آباد عمل نکرده است و باید گام‌های جبرانی در این زمینه بردارد

وی تصریح کرد: تا زمانیکه طرف آمریکایی همه تعهدات خود را به طور کامل زیرپا گذاشته است، نباید از ایران انتظار داشت تا نرمش بیشتری در این زمینه از خود نشان دهد.

کد مطلب 6976126

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