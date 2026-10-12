به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان در گفت وگو با شبکه العربی افزود: تهران در حال نهایی کردن پاسخ خود به ملاحظات و دیدگاه‌های طرف آمریکایی درباره طرح ارائه ‌شده از سوی ایران در نیویورک است.

وی با بیان اینکه ایران نظرهای خود را پس از مشورت‌ از طریق میانجی‌ها اعلام می‌کند، گفت: تهران همچنان برای دیپلماسی آماده است به شرط اینکه مطالبی که مطرح می‌شود واقعی باشند.

غریب آبادی تصریح کرد: ایران همواره از دیپلماسی استقبال کرده و در این زمینه و در زمینه گفت وگو با هیچ طرفی کوتاهی نکرده است.

وی گفت: آمادگی ایران در دفاع از خود و جنگیدن، کمتر از آمادگی کشور برای مذاکره نیست.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه بیان کرد: ادامه مشارکت در گفت وگوها نشان دهنده نرمش سیاسی و پایبندی تهران به روند دیپلماتیک است و آمریکا نیز باید به اجرای تعهدات خود بازگردد.

غریب آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه تهران هیچ کدام از تعهدات خود را نقض نکرده است، افزود: واشنگتن به تعهدات خود ذیل تفاهم نامه اسلام آباد عمل نکرده است و باید گام‌های جبرانی در این زمینه بردارد

وی تصریح کرد: تا زمانیکه طرف آمریکایی همه تعهدات خود را به طور کامل زیرپا گذاشته است، نباید از ایران انتظار داشت تا نرمش بیشتری در این زمینه از خود نشان دهد.