سازمان برنامه: موکول شدن افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده نادرست است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار خبری تحت عنوان اینکه ثبت‌نام کالابرگ به ماه آینده موکول شده است، ضمن تکذیب خبر موکول‌شدن فرآیند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده، تأکید می‌شود که فرآیند ثبت‌نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است.

گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز خوداظهاری مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ از سوی سرپرستان ۱۸ میلیون خانوار و ۴۰ میلیون نفر از هم‌وطنان از طریق پنجره ملی خدمات دولت خبر داده بود که مدتی پس از آغاز ثبت‌نام مشمولان، سامانه مربوطه با اختلال روبه‌رو شد.

سرپرستان خانوارهایی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد، پس از دریافت پیامک از سرشماره وزارت رفاه با عنوان V.refah باید به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ادامه فرآیند خوداظهاری مراجعه کنند.