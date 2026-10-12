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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

سازمان برنامه: موکول شدن افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده نادرست است

سازمان برنامه: موکول شدن افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده نادرست است

سازمان برنامه و بودجه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خبر موکول‌شدن فرآیند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده نادرست و ثبت‌نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار خبری تحت عنوان اینکه ثبت‌نام کالابرگ به ماه آینده موکول شده است، ضمن تکذیب خبر موکول‌شدن فرآیند خوداظهاری و پرداخت افزایش اعتبار کالابرگ به ماه آینده، تأکید می‌شود که فرآیند ثبت‌نام متقاضیان در مهرماه در حال انجام است.

گفتنی است، سازمان برنامه و بودجه روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز خوداظهاری مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ از سوی سرپرستان ۱۸ میلیون خانوار و ۴۰ میلیون نفر از هم‌وطنان از طریق پنجره ملی خدمات دولت خبر داده بود که مدتی پس از آغاز ثبت‌نام مشمولان، سامانه مربوطه با اختلال روبه‌رو شد.

سرپرستان خانوارهایی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد، پس از دریافت پیامک از سرشماره وزارت رفاه با عنوان V.refah باید به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای ادامه فرآیند خوداظهاری مراجعه کنند.

کد مطلب 6975705
سمیه رسولی

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    نظرات

    • علی پرده ازموسیقی IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 1
      پاسخ
      عالی
    • IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 2
      پاسخ
      خوبه
    • سلام رحیم شاهی سرتنگی میباشم چرا مستمری کمیته امدا IR ۰۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 1
      پاسخ
      چرا مستمری کمیته امداد مهر ماه واریز نشد بحسابم ممنون از پیگیری عزیزان
    • رحیم شاهی سرتنگ IR ۰۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سلام مستمری کمیته امداد مهر ماه واریز نشد
    • محمد جعفرپور IR ۰۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 0
      پاسخ
      هنوز به ما پیامک ارسال نشده ودر سامانه نمی‌تونیم ثبت نام کنیم در دهک پایین قرار داریم چیکار کنیم
    • امیر IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      2 0
      پاسخ
      آقا به پیر به پیغمبر نمیشه بری تو سایت. همش درجا می‌چرخه.

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