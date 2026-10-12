به گزارش خبرنگار مهر، حسین گودرزی، مدافع تیم فوتبال استقلال و بهترین بازیکن زمین در دیدار مقابل الغرافه قطر، پس از پایان این مسابقه اظهار داشت: این پیروزی را به هواداران بزرگ استقلال تبریک می‌گویم. بازی سختی بود و شرایط آب‌وهوایی، به‌ویژه در نیمه اول، خیلی ما را اذیت کرد، اما در ادامه توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی درباره انتخابش به‌عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: این عنوان را با کمک سایر بازیکنان به دست آوردم. ما به‌صورت تیمی کار می‌کنیم و با تمام وجود برای استقلال می‌جنگیم تا بتوانیم هواداران را خوشحال کنیم.