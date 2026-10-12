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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۴

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

گودرزی: برای خوشحالی هواداران استقلال با تمام وجود می‌جنگیم

گودرزی: برای خوشحالی هواداران استقلال با تمام وجود می‌جنگیم

مدافع تیم فوتبال استقلال گفت: تمام تلاشمان را می کنیم تا هواداران استقلال را در هر بازی خوشحال کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گودرزی، مدافع تیم فوتبال استقلال و بهترین بازیکن زمین در دیدار مقابل الغرافه قطر، پس از پایان این مسابقه اظهار داشت: این پیروزی را به هواداران بزرگ استقلال تبریک می‌گویم. بازی سختی بود و شرایط آب‌وهوایی، به‌ویژه در نیمه اول، خیلی ما را اذیت کرد، اما در ادامه توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی درباره انتخابش به‌عنوان بهترین بازیکن زمین گفت: این عنوان را با کمک سایر بازیکنان به دست آوردم. ما به‌صورت تیمی کار می‌کنیم و با تمام وجود برای استقلال می‌جنگیم تا بتوانیم هواداران را خوشحال کنیم.

کد مطلب 6976123

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    نظرات

    • IR ۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 0
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      گودرزی دلاورشیرپسراستقلالی دمت گرم همیشه باتیم بزرگ استقلال قهرمان بشی وبدرخشی روزی هم توتیم ملی ببینیمت که حقته
    • ارسام استقلال IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 0
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      خدا قوت دلاور مرد خدا حفظتان کنه ماشاالله به غیرت تک تکتان سپاس

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