به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفایی صبح دوشنبه در نشست خبری فاطمیه ضمن اشاره به دغدغه‌های موجود در برگزاری مراسم مذهبی و مدیریت هیئت‌ها اظهار کرد: تربیت انسان مسئولیت‌پذیر که بتواند در تمامی زمان‌ها به جامعه و کشور خود خدمت کند، از جمله اهداف اصلی هیئت‌های مذهبی است. در اتفاقات اخیر و سال‌های گذشته دیدیم که هیئت‌ها در هر جایی که لازم بوده، اعم از حوادث و بیماری‌ها، در کنار مردم وظایف خود را به نحو احسن انجام داده‌اند.

وی افزود: در شرایط فعلی کشور که با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است، وظایف هیئت‌ها پیچیده‌تر شده و تقویت فضای اجتماعی از جمله مهم‌ترین این وظایف است. هم‌اکنون نیز مشاهده می‌کنیم که بخش عمده‌ای از تجمعات شبانه با محوریت مساجد و توسط هیئتی‌ها رقم می‌خورد.

صفایی با تأکید بر ضرورت تبیین شرایط موجود برای جوانان عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های ما شناسایی جوانانی است که بتوانند در تراز نظام و جامعه نقش‌آفرینی کنند. این وظیفه بر عهده هیئت‌هاست که با بصیرت‌افزایی، جوانان را پای کار انقلاب بیاورند.

وی با اشاره به اقدامات برون‌مرزی هیئت‌ها بیان کرد: شورای هیئات مذهبی در سوریه، لبنان و عراق نیز به زائران خدمت‌رسانی کرده است. همچنین در داخل شهر مشهد، تمامی تلاش ما بر این است که با تسهیل صدور مجوزها و اقدامات اولیه، موکب‌داران بتوانند بدون دغدغه به ارائه خدمات بپردازند؛ موضوعی که منجر به رشد تعداد مواکب شده است.

صفایی در ادامه خاطرنشان کرد: ما اعتباری از بودجه دولتی دریافت نمی‌کنیم و تمامی اقدامات توسط خیرین انجام می‌شود؛ تنها کمک‌هایی که دریافت می‌کنیم در حد اقدامات زیرساختی است که شهرداری برای تسهیل امور نظیر تأمین صوت، داربست و اقلام زیرساختی انجام می‌دهد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مشهد با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای ایام فاطمیه گفت: برای فاطمیه امسال نیز مواکب متعددی در شهر برپا خواهیم کرد. یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، اجتماع صبح شهادت است که طبق روال سال‌های گذشته از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

وی همچنین ضمن اعلام حمایت از سوگواره «نگین شکسته»، تأکید کرد: شورا برای هماهنگی و توسعه برنامه‌های این‌چنینی در کنار بانیان امر است.

صفایی افزود: تلاش ما بر این است که با برنامه‌ریزی دقیق، عزاداری‌ها به اجتماعات عمومی و ترافیک شهری آسیب نزند و به بهترین شکل برگزار شود.