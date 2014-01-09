به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم سالکده در حاشیه اولین سمپوزیوم پروژه پروتئوم کروموزوم Y انسانی در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات این پروژه گفت: این پروژه بخشی از پروژه جهانی است که از اول ژانویه 2013 با یک کار تیمی مشتمل بر محققان 20 کشور دنیا آغاز شده است.

وی با اشاره به پروتئین‌های سلول های انسانی اظهار داشت: پروتئین های سلولی در شناسایی بیماری‌ها، تجویز نوع داروها و پاسخی که بدن انسان نسبت به داروها دارد، نقش اساسی ایفا می کند. از این رو برای ارتقاء سطح سلامت جامعه بر تشخیص بیماری ها اقدام به مطالعات جهانی بر روی پروتئوم انسانی شد.

سالکده با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای مشارکت‌کننده در این پروژه است، اظهار داشت: ایران در این پروژه مطالعات بر روی کروموزوم Y به دلیل شیوع ناباروری در کشور انتخاب کرده است.

مجری پروژه پروتئوم انسانی در ایران با تاکید بر اینکه پروتئین هایی که در سلول های بدن وجود دارد، بسیار زیاد است، ادامه داد: هر کدام از این پروتئین ها در داخل سلول قرار دارد که در واقع نوعی مولکول‌های عملکردی هستند که به طور مستقیم با وضعیت سلول و نوع بیماری ها مرتبط هستند.

وی با اشاره به وجود 20 هزار ژن در بدن انسان خاطر نشان کرد: در داخل هر کدام از این ژن ها پروتئین هایی قرار دارند که شناسایی آنها برای تولید داروها و تشخیص نوع بیماری ها بسیار حائز اهمیت است.

سالکده همچنین با تاکید بر اینکه این پروژه یک پروژه 10 ساله است، ادامه داد: اطلاعاتی که از این پروژه جمع‌آوری می شود می تواند در تشخیص دقیق‌تر بیماری‌ها و تجویز داروها به پزشکان کمک کند.

مجری پروژه پروتئوم انسانی در ایران با اشاره به آخرین وضعیت مطالعات انجام شده بر روی کروموزوم Y خاطر نشان کرد: در این پروژه در گام نخست تک‌تک پروتئین هایی که انسان دارد، شناسایی خواهد شد. این در حالی است که در بدن انسان 20 هزار ژن موجود است که اطلاعات ما در خصوص اینکه کدامیک از این ژن ها پروتئین تولید می کنند یا خیر بسیار اندک است. از این رو در این مطالعات در صدد هستیم که ثابت کنیم کدامیک از این ژن ها پروتئین تولید می کنند.

این محقق پژوهشگاه رویان با اشاره به فاز بعدی این مطالعات گفت: در گام بعدی در صدد هستیم که ارتباط این پروتئین ها با اشکال مختلف آن با بیماری ها را مشخص کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این مطالعات در این زمینه در کشور آغاز شده است، یادآور شد: نتایج این مطالعات ما را در تولید آنتی‌بادی‌ها یاری می‌کند که این امر می تواند ما را به نحوه عملکرد و واکنش انسان در برابر داروها کمک کند.