به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امروز شنبه با برگزاری دو دیدار از گروههای A و B آغاز شد که در گروه A تیم فوتبال کرهجنوبی شکست یک بر صفر برابر اردن را با تساوی یک بر یک عوض کرد. در این بازی احمد سمیر (32) برای اردن و رین شین هو (43) برای کرهجنوبی گلزنی کردند.
در گروه B هم کرهشمالی با نتیجه 3 بر یک از سد یمن گذشت. کوانگ جو (4 و 56) و ریونگ پاک کوانگ (40) برای کرهشمالی در این بازی گل زدند و حسین (23) تک گل تیم یمن را به ثمر رساند.
در ادامه روز نخست از این بازیهای امشب دو دیدار طبق برنامه زیر برگزار میشود:
گروه A:
* عمان - میانمار
گروه B:
* امارات - سوریه
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