به گزارش خبرنگار مهر، ایمان جهان عالیان هافبک تیم فوتبال سپاهان اصفهان که نامش در فهرست نهایی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران برای حضور در رقابتهای نهایی در عمان قرار داشت، به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی پا، حضور در این مسابقات را از دست داد.
هرچند مصدمیت این بازیکن جدی نیست اما باید 3-4 هفته استراحت کرده و پس از آن تمرینات آمادهسازی را انجام دهد و با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا از هفته آینده آغاز میشود، این بازیکن نمیتواند شاگردان هومن افاضلی را در آن رقابتها همراهی کند.
همچنین افشین اسماعیلزاده بازیکنان تیم فوتبال بیرامار پرتغال که پس از پایان اردوی تیم فوتبال زیر 22 سال در جزیره کیش، تمرینات آمادهسازیاش را بصورت اختصاصی انجام میداد، روز گذشته با اجازه فرهاد کاظمی در تمرین تیم فوتبال پیکان حضور یافت. وی تنها لژیونر تیم فوتبال زیر 22 سال ایران محسوب میشود.
تمرینات آمادهسازی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران از امروز چهارشنبه در کمپتیمهای ملی آغاز شده و این تیم روز بیستم دیماه عازم عمان میشود و یک جلسه تمرین در آن کشور برگزار خواهد کرد.
ایران در مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا با تیمهای ژاپن، استرالیا و کویت همگروه است که به ترتیب در روزهای 22، 24 و 26 دیماه به مصاف این تیمها خواهد رفت.
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