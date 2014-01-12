میهمانی سخت شهرداری تبریز در خانه متین ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابتهای سوپرلیگ والیبال باشگاه های کشور (جام ولایت) از ساعت 16 امروز با انجام شش دیدار همزمان سپری می شود که در یکی از بازی های حساس تیم شهرداری تبریز در ورامین به دیدار تیم متین این شهر خواهد رفت.

تیم های شهرداری تبریز و متین ورامین در حالی امروز به دیدار هم می روند که هر دو تیم هفته گذشته این رقابت ها را با پیروزی بیرون از خانه پشت سر گذاشته اند.

بر این اساس تیم شهرداری تبریز در هفته سیزدهم لیگ برتر موفق به شکست شهرداری زاهدان در خانه حریف شد. شهرداری تبریز با این پیروزی بیرون از خانه21 امتیازی شد و در رتبه پنجم باقی ماند.

تیم والیبال متین ورامین، حریف امروز تیم شهرداری تبریز هم در هفته سیزدهم لیگ برتر در یک جدال دو ساعت و بیست دقیقه ای موفق به شکست شهرداری ارومیه شد تا همچنان در جایگاه دوم جدول این رقاب ها باقی بماند.

در این بازی شاگردان سرمربی ایتالیایی متین ورامین میهمان شهرداری ارومیه بودند که سه بر دو به پیروزی رسیدند.

متین ورامین با این پیروزی 27 امتیازی شد تا در جایگاه دوم جدول رده بندی مسابقات قرار بگیرد.

شهرداری تبریز که با حسین معدنی 21 امتیاز از 13 دیدار قبلی خود اندوخته است، این هفته دیداری سخت در بیرون از خانه برابر تیم قدرتمند متین ورامین به میدان خواهد رفت. سختی این دیدار برای تیم شهرداری تبریز از آنجایی است که تیم متین ورامین در زمین خودی بازی خواهد کرد و می تواند با حمایت دوستداران والیبال در ورامین، روز دشواری را برای تیم میهمان رقم بزند. از طرفی تیم متین اگرچه با تیم صدرنشین باریج اسانس کاشان شش امتیاز اختلاف دارد و به نظر نمی رسد به این زودی ها به صدر جدول برسد، با این حال ورامینی ها سایه تیم های تعقیب کننده را پشت سر خود به شدت احساس می کنند و برای اینکه از کمند تیم هایی همچون میزان خراسان و حتی پیکان تهران و شهرداری تبریز رها شود، باید در دیدار امروز به پیروزی برسد.

اما تیم شهرداری تبریز برای اینکه از تیم هم امتیاز پیکان پیشی بگیرد، باید در خانه متین صاحب برتری شود و در سوی مقابل تیم پیکان هم در خانه خود برابر تیم جواهری گنبد نتیجه خوبی نگیرد. با این نتایج احتمالی، شهرداری می تواند ضمن سبقت از پیکان، خود را به سه تیم بالانشین جدول نزدیک تر کند. از سویی اما تیم شهرداری چنانچه برابر تیم متین ورامین شکست بخورد، به احتمال زیاد جایگاه پنجمی خود را به یکی از تیم های کاله مازندران و یا شهرداری ارومیه خواهد داد و همچنین در کورس با پیکان هم عقب خواهد ماند. همزمان با دیدار شهرداری تبریز در ورامین، دو تیم کاله و شهرداری ارومیه هم در مازندران به دیدار هم خواهند رفت که نتیجه این بازی نیز با توجه به شرایط جدول، برای تیم شهرداری تبریز بسیار مهم است.

هم اکنون در جدول رده بندی مسابقات تیم باریج اسانس کاشان با 33 امتیاز صدرنشین است، متین ورامین با 27 امتیاز در رده دوم قرار دارد و میزان خراسان با 26 امتیاز سوم است. تیم های پیکان و شهرداری تبریز با امتیاز مشابه 21 به ترتیب چهارم و پنجم هستند و کاله، شهرداری ارومیه، جواهری، نوین کشاورز، آلومینیوم المهدی، شهرداری زاهدان و سایپا به ترتیب در رده های ششم تا دوازدهم ایستاده اند.