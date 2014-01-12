نسبت دادن جاسوس به استقلال توهم است

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در حاشیه تمرین صبح امروز یکشنبه استقلال در خصوص آخرین وضعیت این تیم برای بازی با پرسپولیس در هفته بیست و سوم اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که بازیکنان مصدوم را به این مسابقه برسانیم. ما در این مدت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده‌ایم. بحث مالی یکطرف و اینکه چند بازیکن هم از ما جدا شده و به سایر بازیکنان فشار مضاعف می‌آید، یکطرف دیگر.

وی افزود: امیدوارم استقلال با حضور تماشاگران بازی خوبی ارائه بدهد و حضور پررنگ هواداران باعث موفقیت ما در دربی شود.

سرپرست استقلال در پاسخ به این سئوال که "آیا بازیکنان استقلال هم مثل پرسپولیسی‌ها ممنوع المصاحبه هستند"، گفت: چنین چیزی نیست. بازیکنان ما مدت‌هاست کم صحبت می‌کنند. آنها بیشتر به فکر تمرین هستند و روی مسابقات تمرکز دارند.

ماجدی همچنین درباره اینکه "آیا بین او و سرپرست پرسپولیس آتش بس برقرار شده است یا خیر"؟ تصریح کرد: من با هیچکس مشکلی ندارم و علاقه‌مند نیستم که با دیگران جنگ و جدل کنم. اتفاقات گذشته را فراموش کرده‌ام و تنها به استقلال فکر می‌کنم.

وی همچنین درباره بحث حضور جاسوس استقلال در تمرین پرسپولیس که هفته گذشته مطرح شده بود، گفت: واقعا متوجه نمی‌شوم جاسوس چه معنایی می‌دهد. فوتبال ایران مشخص است بخصوص الان که آخر فصل هستیم همه می‌دانند تیم‌ها با چه ترکیبی بازی می‌کنند. فوتبال ایران کلاس خاصی دارد که سبک بازی تیم‌هایش مشخص است. اصلا نیازی به جاسوس نیست. اگر کسی این موضوع را به استقلال نسبت داده مطمئنا توهم زده است.

تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس روز جمعه این هفته در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف هم خواهند رفت.