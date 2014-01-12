به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش ارجمند بازیگر نقش حشمت فردوس در مجموعه "ستایش"، درباره مشخصههای این کاراکتر در سری جدید سریال گفت: حشمت فردوس در سری دوم 20 سال پیرتر شده است. این شخصیت از جمله افرادی است که با گذشت زمان اصولشان تغییر نکرده و از معیارهایشان عدول نمیکنند. حشمت فردوس فردی باهوش است و شیوه زندگی خود را تا حدی تغییر داده است. اگر در آن دوره طوری زندگی میکرد، حالا طور دیگری زندگی میکند. با پیشرفتهای جامعه هماهنگی دارد اما در طی زمان اصول اخلاقیاش را زیر پا نگذاشته است.
حشمت فردوس هنوز دغدغههای خودش را دارد
ارجمند ادامه داد: حشمت فردوس بعضی رفتارهای خود را تغییر داده است اما اصول و معیارهایش را نادیده نمیگیرد. به خانواده اخلاق محور پایبند و معتقد است. اگرچه جامعه فشارهایی را بر خانوادهها تحمیل میکند اما دغدغه های خود را دارد. شاید حتی نگرانیها و دغدغههایش بیشتر هم شده باشد. زیرا آسیبها هم به فراخور زمان افزایش یافته و خطرات اجتماعی بیشتر است.
وی با اشاره به تعبیری در خصوص اصول اعتقادی شخصیتهایی همچون حشمت فردوس افزود: کسانی که به اعتقاد خود اعتیاد دارند و این باورها در ذهن و جانشان رخنه کرده است، با گذشت زمان آنها را فراموش نمیکنند. ایران در طول تاریخ همانند دستگاه ترکیب ساز در بخش فرهنگ عمل کرده است. به این معنی که فرهنگهای مختلف با ورود به ایران در فرهنگ ما هضم میشدهاند.
در یک چهارراه فرهنگی واقع شدهایم
بازیگر نقش مالک اشتر تأکید کرد: ایران دروازه تنفس جهان است و ما در یک چهارراه فرهنگی واقع شدهایم. همواره به صلح و دوستی شناخته میشدیم. برای همین هم دین اسلام را پذیرفتیم و در این مسیر شایستگی خود را نشان دادیم.
این بازیگر با بیان اینکه حشمت فردوس دارای نقاط تاریکی در زندگی خودش است، اما وجوه مثبت و روشنی بخشی هم دارد اظهار کرد: او اگرچه گاهی تاریک است اما به اندازه کافی دیگران را روشن میکند. من این کاراکتر را دوست دارم و همه جا هم از آن دفاع میکنم. به نظرم کسی میتواند بازیگر خوبی باشد که زیاد زندگی کرده باشد. من همیشه در کلاسهایم به شاگردان خود میگویم که زودتر چهل ساله شوید. نه این که از نظر سنی به آن برسید، بلکه به لحاظ تجربه و دانش خود را ارتقا دهید.
مجموعه تلویزیونی "ستایش" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما است که پخش فاز دوم آن به تهیه کنندگی آرمان زرین کوب و کارگردانی سعید سلطانی در 26 قسمت 45 دقیقه ای از روز جمعه 27 دی ماه ساعت 20:45 از شبکه سه سیما آغاز میشود.
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