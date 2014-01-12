افزایش کشت جو و پایین بودن سطح بیمه مزارع در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر،یحیی ابطالی ظهر یکشنبه در نشست مدیران جهاد کشاورزی استان، کل سطح زراعی محصول جو در استان را در سال جاری 48 هزار هکتار بیان کرد.

وی اظهار داشت: از مجموع مزارع زیر کشت محصول جو استان تاکنون بیش از هزار و 11 هتار آن بیمه شده اند.

وی قیمت کنونی محصول جو را حدود هفت هزار ریال اعلام و عنوان کرد: امسال بیش از دو هزار و 300 تن کود فسفات برای کشت آبی و دیمی در استان توزیع شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با بیان اینکه بیش از 12 هزار راس به ظرفیت دامپروری استان در سالجاری افزود شده است، 165 فقره پروانه بهره برداری گاو شیری، 88 فقره پروانه بهسازی و نوسازی گاو شیری، گوسفند داشتی و گوساله صادر شده است.

محمد جعفری افزود: همچنین 75 فقره تمید پروانه بهسازی و نوسازی گاو شیری و ...، 121 فقره پروانه بهره برداری گوسفند داشتی و 135 فقره پروانه پرواربندی گوساله از جمله آن بوده است.

به گفته وی، در مجموع گفت: در این راستا بیش از 437 فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.