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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۲۷

مهمد بچیروویچ به ایران بازگشت

مهمد بچیروویچ به ایران بازگشت

سرمربی اسلوونیایی تیم ملی بسکتبال پس از دوری یک ماهه از ایران روز گذشته به کشور بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال است که اوایل آذرماه و پس از یک دوره مرخصی دو ماهه به ایران آمد تا به بخشی از کارهای خود در رابطه با تیم ملی رسیدگی کند. وی همزمان طی مذاکره با مسئولان فدراسیون بسکتبال قرارداد خود را هم برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

البته سال گذشته فدراسیون بسکتبال با این مربی مسلمان قراردادی 4 ساله امضا کرد که در پایان هر سال باید برای ادامه آن توافق لازم صورت بگیرد. بر این اساس بچیروویچ  در سفر گذشته خود به ایران طی نشست با مسئولان فدراسیون بسکتبال در مورد شرایط ادامه همکاری به توافق رسید و طی آن قرارداد وی تا پایان سال 2014 تمدید شد.

بچیروویچ چند روز پس از تمدید قراردادش به کشورش بازگشت اما وی روز گذشته دوباره به ایران بازگشت. قرار است این مربی حداقل تا پایان مرحله دوره‌ای لیگ برتر در ایران بماند تا عملکرد بازیکنان شرکت کننده در این مسابقات را ارزیابی کند.

تیم ملی بسکتبال سال آینده باید به عنوان قهرمان آسیا در مسابقات جهانی اسپانیا شرکت کند. بچیروویچ هم باید کارهای آماده سازی این تیم را انجام دهد.

بچیروویچ که تیم ملی بسکتبال را در مسابقات خیر جام ملت‌های آسیا به عنوان قهرمانی رساند، بامداد امروز دوشنبه به ایران بازگشت. وی طی مدت زمان حضور در ایران علاوه بر نهایی کردن قراردادش باید در مورد برنامه‌های مورد نظرش برای آماده‌سازی تیم ملی نشست‌هایی با مسئولان فدراسیون داشته باشد.

تیم ملی بسکتبال سال آینده باید به عنوان قهرمان آسیا در مسابقات جهانی اسپانیا شرکت کند.

کد مطلب 2213427

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