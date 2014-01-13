مصطفی هاشمی‌طبا در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اعلام رسمی لیست کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: من از قبل اطلاع داشتم. آقای ناطق نوری به من گفته بود ولی علی آبادی هم در مصاحبه‌هایش بر این نکته تاکید کرده بود که امروز آن را به طور رسمی اعلام کردند.

وی در خصوص واکنش خود به این تصمیم کمیته ملی المپیک گفت: من بخشی از حرف‌هایم را قبلا زده‌ام و این موضوع را پیگیری خواهم کرد. مطمئن باشید که از این آدم‌ها به سادگی نمی‌گذرم و با شکایت پیگیر این ماجرا خواهم بود.

رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی در پاسخ به این سوال که آیا به IOC شکایت کرده است، بیان کرد: من هنوز شکایت نکرده‌ام ولی آن را دنبال خواهم کرد. البته امروز به افشارزاده نامه نوشتم و در خصوص حضور درویش زاده در مجمع نکاتی را یادآوری کردم.

هاشمی‌طبا ادامه داد: به افشارزاده گفتم که مجمع به طور رسمی اعلام کرده بود که باید تا اول دی ماه رسما حضور افراد اعلام می‌شد که نامه درویش‌زاده در تاریخ 14 دی ماه صادر شده است که این بر اساس مقرراتی که خود آنها وضع کرده بودند خلاف قانون بوده است.

وی اضافه کرد: موضوع دیگری که وجود دارد این است که درویش‌زاده کارمند بازخرید شده شرکت راه‌آهن است و نباید او را می‌پذیرفتند. من در نامه خودم به افشارزاده گفتم که شما به عنوان دبیر کل او را پذیرفتید و باید پاسخگوی این تخلف هم باشید.