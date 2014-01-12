سید مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نشست امروز یکشنبه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به خبرنگار مهر توضیح داد و اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بحث تعویق انتخابات بود که البته به خاطر مخالفت خیلی از اعضای هیات اجرایی به تصویب نرسید و بر این اساس مقرر شد که انتخابات در موعد مقرر خود برگزار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد تعویق انتخابات از طرف کدام یک از اعضای هیات اجرایی و با چه هدفی مطرح شد، خاطرنشان کرد: اینکه چه کسی به این پیشنهاد را مطرح کرده خیلی مهم نیست، مهم این است که دیگر اعضای هیات اجرایی با آن مخالفت کردند و این پیشنهاد به تصویب نرسید.

این عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه این کمیته منتظر پاسخ کتبی سازمان بازرسی کل کشور است تا موضع خود را در رابطه با کلیه موارد مربوط به انتخابات مشخص کند، یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور چند هفته پیش طی نامه‌ای اعلام کرد که چه کسانی حق حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک را ندارند.

در همین رابطه و بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک که در آن قید شده فقط دبیرکلی شغل به حساب می‌آید، و با ارائه مستندات لازم رایزنی‎هایی را با مسئولان سازمان بازرسی در رابطه با ممنوعیت حضور افراد در انتخابات هیات رئیسه انجام دادیم.

وی ادامه داد: در همین رابطه منتظر هستیم سازمان بازرسی کل کشور نظر خود را در رابطه با این اقدام ما به صورت کتبی اعلام کند.

"در صورتی که سازمان بازرسی کل کشور بر موضع خود مبنی بر ممنوعیت حضور افراد بازنشسته، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در انتخابات هیات رئیسه کمیته ملی المپیک پافشاری کنند آیا امکان دارد بحث تعویق انتخابات دوباره مطرح و این بار به نتیجه برسد"؟، هاشمی در پاسخ به این پرسش مهر گفت: به هر حال این یک مسئله‌ای است که باید در نشست اعضای هیات اجرایی مطرح شود تا در مورد آن بتوان تصمیم‌گیری کرد. در مجموع و با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد مانعی برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر وجود ندارد. شخصا مخالف تعویق انتخابات هستم. اگر فردی هم مشکلی دارد باید شخصا به آن رسیدگی کند.

رئیس فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه اسامی کاندیداهای نهایی برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک عصر امروز و نهایتا فردا صبح اعلام خواهد شد، در پاسخ به این پرسش که اعلام اسامی کاندیداها بر چه اساسی انجام می‌شود، آیین‌نامه یا تاکیدات سازمان بازرسی کل کشور" گفت: بر اساس ثبت‌نام‌های انجام شده افرادی که طبق اساسنامه واجد شرایط باشند اعلام خواهند شد ضمن اینکه به نظر می‌رسد امروز سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با موضع خود تجدیدنظر کند.

سید مهدی هاشمی با بیان اینکه به احتمال زیاد سه شنبه هفته جاری نیز اعضای هیات اجرایی تشکیل جلسه خواهند داد، خاطرنشان کرد: در نشست پیش رو در رابطه با موارد جاری و مسائل مربوط به حسابرسی کمیته ملی المپیک بحث می‌کنیم تا در نهایت امور کار را به طور منظم تحویل گروه بعدی بدهیم.