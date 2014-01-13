مراسم سالگرد شهيد احمدي روشن در يزد برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، به مناسبت سالگرد شهادت مصطفی احمدی روشن، نخبه و دانشمند یزدی، با همکاری سپاه الغدیر و بنیاد نخبگان یزد، مراسمي در مسجد حظيره برگزار مي شود.

این مراسم با حضور خانواده شهید احمدی روشن و مسئولان لشكری و کشوری در روز پنج شنبه 26 دی ماه، ساعت 8 تا 10 در مسجد روضه محمدیه برگزار می شود.

قرار است سردار نقدي، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در اين مراسم سخنراني كند.

بنياد نخبگان و سپاه الغدير يزد از عموم مردم دارالعباده يزد به ویژه نخبگان و فرهیختگان یزدی براي شركت در اين مراسم دعوت كرده‌اند.