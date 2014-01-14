به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر سه‌شنبه در نشست با فرمانده پایگاه ششم شکاری بوشهر اظهار داشت: پایگاه هوایی بوشهر نقش بسیار مهمی در مقابله با دشمنان در دوران دفاع مقدس داشت و این پایگاه و جنگنده‌های این پایگاه در عملیات‌های مختلف نقش آفرینی کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی هوایی، تاکید کرد: پایگاه هوایی بوشهر قوت قلبی برای همه کشور به ویژه مردم استان بوشهر است و دوران جنگ تحمیلی با حضور مقتدرانه این نیرو، بسیاری از حملات دشمن ناکام ماند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: عقب‌نشینی اراضی مناطق نظامی قدری مشکل‌تر از دیگر مناطق است و لازم است که تعامل و همراهی بسیار خوبی بین مسئولان نظامی و مسئولان استان صورت بگیرد که شاهد تعامل و همراهی بسیار خوبی در این راستا هستیم.

وی به نقشش بسیار مهم الحاق بخشی از نیروی هوایی به شهر بوشهر برای توسعه و آبادانی شهر بوشهر اشاره کرد و افزود: با توجه به توافقات صورت گرفته و تفاهم‌نامه امضا شده، بخش‌هایی از اراضی پایگاه هوایی بوشهر به شهر بوشهر الحاق می شود.

لزوم توسعه زیرساخت‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی

سالاری از ایجاد شهرک جدید فرودگاهی بوشهر با جانمایی فرودگاه جدید این شهر خبر داد و اضافه کرد: با انجام کار جانمایی و ایجاد شهرک، امکانات رفاهی و دیگر انکانات مورد نیاز در این شهرک ایجاد می شود.

استاندار بوشهر در ادامه به ظرفیت‌های بسیار مهم استان بوشهر برای توسعه و پیشرفت اشاره کرد و بیان داشت: باید تلاش کنیم تا شاهد توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی و دریایی در استان باشیم.

وی با اشاره به فراهم شدن ظرفیت سرمایه‌گذاری در استان بوشهر، بیان داشت: استان بوشهر تا 10 سال آینده بیشترین مهمان خارجی کشور را خواهد داشت و باید فرودگاهی با امکانات مناسب در استان بوشهر ایجاد شود که باعث جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران شود.