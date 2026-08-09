به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با مرتضی دهقان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به ظرفیتها و مزیتهای استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر به دلیل موقعیت راهبردی، ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی، نفت و گاز، بنادر، کشاورزی، گردشگری و همچنین نقش مهمی که در اقتصاد ملی دارد، نیازمند یک شبکه حملونقل هوایی متناسب با این ظرفیتهاست.
وی افزود: تقویت زیرساختهای فرودگاهی بوشهر صرفاً یک مطالبه استانی نیست؛ بلکه بخشی از الزامات توسعه اقتصادی و ملی استان است.
استاندار بوشهر به آسیبهای وارده به فرودگاه بینالمللی بوشهر در پی جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و یادآور شد: به سبب تبعات ناشی از جنگ تحمیلی و تخریبهایی که در پی تجاوز دشمن به ترمینال شهدای بوشهر اتفاق افتاد، انتظار داریم در این راستا، برنامهریزی شده و در سریعترین زمان ممکن، پس از تصمیمگیری، روند اجرایی بازسازی انجام شود.
زارع تصریح کرد: با توجه به شرایط و موقعیت استان، افزایش جمعیت پیش رو و نگاهی که نسبت به ارتقای سهم جمعیتی در سواحل بر اساس قوانین بالادستی وجود دارد، اجرای طرح شهر فرودگاهی بوشهر در زمین جدید ضروری است.
وی بیان کرد: یکی از مطالبات مهم و جدی مردم از جمله فعالان اقتصادی استان، افزایش و تثبیت پروازها، تنوع مقصد و ایجاد ثبات در برنامه پروازی است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: تقویت ارتباط هوایی منظم و قابل اتکا، بویژه با شهر تهران و مشهد، مورد توجه و تاکید قرار دارد.
زارع در خصوص محدودیتهای ایجاد شده در فرودگاههای محلی در شمال استان ( شهرستان دیلم ) و جزیره خارگ و اقدامات لازم برای بازسازی آنها توسط دولت سخن گفت و برای احیا و فعالیت مجدد فرودگاههای جم و گناوه نیز تبادل نظر شد.
استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر ظرفیت بسیار خوبی برای مشارکت صنایع و شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای فرودگاهی دارد، ابراز داشت: استان آمادگی دارد در چارچوب قوانین برای جذب سرمایهگذاری و تسهیل همکاری دستگاههای اجرایی و اقتصادی استان، نقشآفرینی کند.
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