فولام مقابل نوریچ پیروز شد/ اشکان دژاگه برای فولام گلزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولام بامداد امروز چهارشنبه با سه گل از سد نوریچ در ورزشگاه "کراون کاتج" گذشت.

"دارن بنت" در دقیقه 16 تیم میزبان را پیش انداخت و در فاصله چهار دقیقه مانده به پایان نیمه نخست، دژآگه گل دوم فولام را وارد دروازه نوریچ کرد. ملی پوش ایرانی فولام با پاس گل "کاسانیکلیچ" موفق به گلزنی شد. این دومین گل دژآگه از زمان پیوستن به فولام بود. "استیو سیدول" هم در دقیقه 68 گل سوم و آخر فولام را وارد دروازه تیم حریف کرد.

فولام با این پیروزی به دور چهارم راه پیدا کرد و در این مرحله با شفیلد یونایتد رو در رو خواهد شد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* بورنموث 4 - برتون آلبیون یک

* بیرمنگام سیتی 3 - بریستول روورز صفر

* چارلتون اتلتیک 2 - آکسفورد یونایتد 2

* میلتون کینس دانز یک - ویگان اتلتیک 3

* پیتربورو یونایتد 2 - کیدرمینستر هریرز 3

* پلیموث آرجایل 2 - پورت ویل 3

* پرستون نورث اند 3 - ایپسویچ 2

* شفیلد ونزدی 4 - مکلسفیلد یک

* واتفورد 2 - بریستول سیتی صفر