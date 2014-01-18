دژاگه در ترکیب اصلی فولام مقابل آرسنال به میدان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال صدرنشین رقابتهای لیگ برتر انگلیس امروز از ساعت 18:30 به وقت تهران در ورزشگاه امارات میزبان فولام است. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی فولام در این بازی در ترکیب اصلی فولام قرار گرفته است. ترکیب اصلی دو تیم در این دیدار به شرح زیر است:

آرسنال: ژسنی، باکاری سانیا، پر مرته ساکر، لوران کوشیلنی، ناچو مونرئال، متیو فلامینی، جک ویلشر، سرژ گنابری، مسوت اوزیل، سانتی کاسورلا، اولیویه ژیرو

فولام: مارتن استکلنبرگ، ساشا ریتر، برد هانگلند، دن برن، کیران ریچاردسون، استیو سیدول، اسکات پارکر، اشکان دژاگه، کلینت دمپسی، الک کاکانیکلیچ، دیمیتار برباتوف