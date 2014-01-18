به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فولام امروز شنبه در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه امارات با آرسنال دیدار می‌کند.

"اشکان دژآگه" در خصوص این بازی در گفتگو با سایت باشگاه فولام اظهار داشت: آرسنال این فصل خیلی خوب بازی می‌کند. بازی کردن در ورزشگاه این تیم کار دشواری است اما ما سال گذشته با این تیم مساوی کردیم بنابراین هر چیزی در فوتبال امکانپذیر است.

وی افزود: باید مبارزه کنیم و به آنجا می‌رویم تا با همبستگی به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنیم. امتیاز گرفتن از این تیم در ورزشگاه امارات کار دشواری است چراکه آنها این شانس را دارند تا قهرمان لیگ برتر شوند. اما ما به آنجا نمی‌رویم تا ببازیم. می‌خواهیم از این بازی امتیاز بگیریم.

تیم فولام در حال حاضر با دو امتیاز بالاتر از تیم قعرنشین کریستال پالاس در رده شانزدهم جدول 20 تیمی لیگ برتر قرار دارد.

دژآگه در خصوص وضعیت این تیم گفت: ما وضعیت خوبی نداریم. در حال حاضر تیمهای بسیاری تلاش می‎کنند تا از سقوط جلوگیری کنند. من چنین وضعیتی را در ولفسبورگ تجربه کرده ام. سخت است اما ما می‎توانیم بمانیم. فولام بازیکنان خوبی دارد و چنانچه تمرکز خود را از دست ندهیم می‎توانیم در لیگ برتر ماندنی شویم.