بازداشت 183 بحرینی از جمله 31 کودک در ماه دسامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مرآة البحرین، "هادی الموسوی" مسئول اداره آزادی ها و حقوق بشر جمعیت الوفاق بزرگترین گروه سیاسی وابسته به اکثریت جمعیت بحرین(شیعیان) اظهار داشت که شمار بازداشت شدگان سیاسی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به 183 نفر رسید.

وی در یک کنفرانس خبری با بیان این مطلب افزود: 31 نفر از این افراد بازداشت شده کودک هستند. 17 نفر از بازداشت شدگان نیز در معرض شکنجه قرار گرفته اند و 745 تظاهرات و اعتراض در مناطق مختلف بحرین صورت گرفته است.

موسوی خاطرنشان کرد: سرکوب اعتراضات مردمی با ابزاری همچون گازهای اشک آور و سمی منجر به حالت خفگی شهروندان حتی در منازلشان شده است.

وی تصریح کزد: 16 شهروند نیز بر اثر اصابت گلوله ساچمه ای و گاز اشک آور زخمی شدند. عوامل رژیم آل خلیفه همچنین 207 مورد یورش به منازل شهروندان بحرینی داشته اند و این اقدامات بدون مجوز قضایی و در ساعات پایانی شب که اهالی منازل بدون حجاب و با لباس خواب هستند صورت گرفته است.

هادی الموسوی در ادامه گفت که مزدوران آل خلیفه در جریان یورش به منازل شهروندان اسباب و تجهیزات موجود در خانه ها را تخریب کرده اند.