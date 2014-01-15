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۲۵ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۱

رضایی:

هفته وحدت رمز موفقیت و پیشرفت اسلام است

هفته وحدت رمز موفقیت و پیشرفت اسلام است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: هفته وحدت که از آن می توان به عنوان رمز موفقیت و پیشرفت اسلام و حفظ استقلال و اقتدار مسلمانان نام برد در سرنوشت و آینده مسلمانان جهان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهيم رضايي بابادي روز چهارشنبه در پیامی که به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت صادر کرد، به فرمایش رهبر معظم انقلاب در خصوص هفته وحدت اشاره کرد و گفت: ایشان می فرمایند، هفته وحدت، هفته مشترك الاحترام بين مسلمين است که باید آن را قدر دانست و همه سعي كنند وحدت و اتحاد نيروها و در يك جبهه قرار گرفتن نيروهاي مسلمين را كه رمز سعادت و مايه سربلندي مسلمين و بزرگترين حربه ملت‌ها در مقابل استكبار جهاني است، مغتنم بشمارند و قدر بدانند.

رضایی در ادامه پیام خود خطاب به مردم کرمانشاه آورده است: حضرت محمد (ص) پيام آور صلح و دوستي و مودت و مهرباني بودند که كلامشان اعجاز عشق بود و وجود پربركتشان بهانه آفرينش، آمده بود تا همه را به خداي واحد، رسول واحد، قبله واحد و كتاب واحد فراخواند و پيام الهي " واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا " را ترويج كنند.

رضایی در پیام خود افزوده است: در سايه شكاف و تفرقه، تنهايي رمق مقابله با تاريكي را مي گيرد و سرماي خداگريزي و نامسلماني، به عشق، مجال بودن و باليدن نمي دهد، گرماي دست و دل مسلمين جهان بايد كه يخ كبر و غرور و خودخواهي جاهلان و جهل پرستان را آب كند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: هفته اي كه به تدبير حضرت امام خميني(ره)، بنيانگذار انقلاب اسلامي هفته وحدت ناميده شده است، تكرار و تقويت مكرر يك انديشه و خط فكري است كه بي ترديد تنها راز ماندگاري اقتدار و استقلال مسلمين و گسترش اسلام خواهي و توحيد است.

وی در پایان این پیام آورده است: يكبار ديگر اين ايام فرخنده را به همه هم استاني هاي عزيز كه صد البته سنبل و اسوه همدلي و وحدت هستند، تبريك و شادباش مي گويم و صميمانه آرزومندم بزرگداشت اين هفته عزيز تنها به پوستر و پيام و تبريك ختم نشود، با فكر و فعل و اخلاق مان وحدت و همفكري و همدلي را ترويج كنيم  تا درسايه مهر و مهرباني فرداهاي رهايي بندگان در بند خدا را شاهد باشيم.

کد مطلب 2215116

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