به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي دشتكي پيش از ظهر پنج شنبه در جمع كاركنان سازمان تبليغات اسلامي با بيان اينكه ميلاد پيامبر اسلام (ص) نويدي براي بشريت در راستاي نجات انسان از جهالت است، عنوان كرد: ميلاد نبي اسلام(ص) سرآغاز يك زندگي انساني است كه مبلغ و مروج آن پيامبر بزرگ اسلام بوده است.

وي با بيان اينكه دهه فجر نيز ميلادي ديگر براي انسان ها و به ويژه جهان اسلام است، ابراز داشت: ميلاد پيامبر(ص) انسان ها را از جهالت نجات داد و ميلاد انقلاب اسلامي نيز انسان ها را از جهالت نوين و استعمار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رها کرد.

مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان همدان با بيان اينكه پيامبر اسلام(ص) از مناديان وحدت بود، بيان كرد: راهبردهايي كه پيامبر براي وحدت در زمان حيات خود داشت بركسي پوشيده نيست و ايشان در سيره سياسي و اجتماعي نسبت به بحث وحدت مسلمانان توجه وي‍‍‍ژه اي داشت.

انسان در زندگي اجتماعي نياز به تعامل دارد

حجت الاسلام دشتكي با بيان اينكه انسان در زندگي اجتماعي نياز به تعامل دارد، عنوان كرد: براي جلوگيري از رسوخ كفار و مشركان نياز به تعامل در بين مسلمانان يك ضرورت است و تعامل و وحدت مانع نفوذ مشركان در صفوف مسلمانان مي شود.

وي با بيان اينكه هم اكنون وجود برخي مشكلات به علت نفوذ جبهه كفر در بين مسلمانان است، ابراز داشت: برخي با افراطي گري هاي خود عامل نفوذ دشمن به صفوف مسلمانان شده اند.

مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان همدان با بيان اينكه دشمن به دنبال اين است كه راه هاي سعادت بخش و نجات بخش را طوري طراحي كند كه اينگونه بيان شود كه اين رابطه ساخته و يافته اذهان آنها است، اظهار داشت: اين در حالي است كه هر راه سعادت بخش براي بشر اصل و اساس آن در كتاب هاي توحيدي آمده است.

حجت الاسلام علي دشتكي با بيان اينكه اميدواريم سازمان تبليغات اسلامي به عنوان بازوي فرهنگي و ديني نظام جمهوري اسلامي بتواند با برنامه ريزي خود نسبت به سيره پيامبر در بحث وحدت مسلمين حركت موفقيت آميزي داشته باشد، ادامه داد: خدواند براي امت اسلام مزيت هايي قرا ر داده است و كه مي توانيم اين مزيت ها را در بين مسلمانان ترويج دهيم.

وي عامل ايجاد اختلاف در جبهه مسلمين را مزيت ها و داشته ها وسابقه اي دانست كه در امت اسلام وجود دارد، ابراز داشت: سوره مبارك حمد، اذان، مساجد، نماز جماعت و نماز جمعه از جمله مزيت هايي هستند كه خداوند در بين همه امت ها فقط براي امت اسلام در نظر گرفته است.

حاكميت اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مقابل كفر قد علم كرد

مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان همدان با بيان اينكه امروز دوران طلايي حاكميت اسلامي است، بيان كرد: امروز حاكميت اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مقابل كفر قد علم كرده است ولي مساجد مورد بي توجهي و غفلت قرار گرفته اند.

حجت الاسلام دشتكي با بيان اينكه امروز وحدت جبهه اسلام و امت اسلامي را بايد تبيين كرد، افزود: تبيين وظايف امت اسلام براي مردم مي تواند در بحث وحدت اسلامي تاثير گذار باشد.

وي با بيان اينكه دشمن به دليل سعادت بخش بودن و وحدت اسلامي است كه قصد نفوذ در اسلام را دارد، عنوان كرد: دشمن قصد دارد كه مزيت هاي اسلام را وارونه جلوه دهد.

مديركل سازمان تبليغات اسلامي استان همدان با بيان اينكه يكي از آموزه هاي مكتب اسلام مشاركت در برنامه ريزي و حتي سياست گذاري در همه امور و شئون در نظام مقدس اسلامي است، ادامه داد: سازمان تبليغات اسلامي نسبت به اين رويكر نبايد بي توجه باشد.

حجت الاسلام علي دشتكي اظهار داشت: وقتي مديريت تعاملي به عنوان يك راهبرد مطرح مي شود قطعا مديريت مشاركتي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.