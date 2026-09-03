به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی عصر پنج‌شنبه در جلسه فوق‌العاده پیشگیری از وقوع جرم با موضوع سرقت پسته در شهرستان دامغان، بر ضرورت اجرای جدی و عملیاتی اقدامات پیشگیرانه همزمان با فصل برداشت این محصول تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی محصول پسته و افزایش زمینه‌های سرقت در فصل برداشت، اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سرقت محصول باید به صورت جدی و عملیاتی دنبال شود.

تقویت حفاظت از باغ‌ها در دستور کار

دادستان مرکز استان سمنان، تأمین نگهبان کافی و مورد اعتماد برای باغ‌ها، ایجاد گشت‌های مشترک میان باغداران و مراقبت در ساعات پرخطر را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد.

گلی افزود: تقویت حفاظت فنی باغ‌ها با استفاده از فنس و دیوار، نصب دوربین‌های نظارتی و چراغ‌های سنسوردار و همچنین مسدودسازی مسیرهای دسترسی غیرضروری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت محصول در زمان برداشت تأکید کرد و گفت: نگهداری پسته برداشت‌شده برای مدت طولانی در باغ، زمینه سرقت را افزایش می‌دهد و باید انتقال محصول با سرعت و برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.

لزوم نظارت بر مراکز خرید پسته

دادستان مرکز استان سمنان با اشاره به ضرورت نظارت بر مراکز خرید پسته تصریح کرد: مراکز خرید باید نسبت به احراز هویت فروشندگان و بررسی منشأ محصول حساسیت لازم را داشته باشند تا امکان خرید و عرضه پسته مسروقه کاهش یابد.

گلی تأکید کرد: مصوبات جلسات پیشگیری از وقوع جرم نباید روی کاغذ باقی بماند و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اجرای تصمیمات و ارائه گزارش عملکرد اقدام کنند.

تهیه اطلس آسیب برای شناسایی نقاط پرخطر

در ادامه این جلسه، زین‌العابدین حسام، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان، بر تهیه «اطلس آسیب» برای شناسایی مشکلات و خلأهای موجود در مناطق مختلف تأکید کرد.

وی بیان داشت: پیشگیری مؤثر از سرقت پسته نیازمند شناخت دقیق آسیب‌ها و طراحی اقدامات متناسب با شرایط هر منطقه است.

حسام همچنین بر پیگیری مستمر موضوع سرقت پسته در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دامغان تأکید کرد.