به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی عصر پنجشنبه در جلسه فوقالعاده پیشگیری از وقوع جرم با موضوع سرقت پسته در شهرستان دامغان، بر ضرورت اجرای جدی و عملیاتی اقدامات پیشگیرانه همزمان با فصل برداشت این محصول تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اقتصادی محصول پسته و افزایش زمینههای سرقت در فصل برداشت، اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سرقت محصول باید به صورت جدی و عملیاتی دنبال شود.
تقویت حفاظت از باغها در دستور کار
دادستان مرکز استان سمنان، تأمین نگهبان کافی و مورد اعتماد برای باغها، ایجاد گشتهای مشترک میان باغداران و مراقبت در ساعات پرخطر را از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد.
گلی افزود: تقویت حفاظت فنی باغها با استفاده از فنس و دیوار، نصب دوربینهای نظارتی و چراغهای سنسوردار و همچنین مسدودسازی مسیرهای دسترسی غیرضروری باید مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت مدیریت محصول در زمان برداشت تأکید کرد و گفت: نگهداری پسته برداشتشده برای مدت طولانی در باغ، زمینه سرقت را افزایش میدهد و باید انتقال محصول با سرعت و برنامهریزی مناسب انجام شود.
لزوم نظارت بر مراکز خرید پسته
دادستان مرکز استان سمنان با اشاره به ضرورت نظارت بر مراکز خرید پسته تصریح کرد: مراکز خرید باید نسبت به احراز هویت فروشندگان و بررسی منشأ محصول حساسیت لازم را داشته باشند تا امکان خرید و عرضه پسته مسروقه کاهش یابد.
گلی تأکید کرد: مصوبات جلسات پیشگیری از وقوع جرم نباید روی کاغذ باقی بماند و دستگاههای مسئول باید نسبت به اجرای تصمیمات و ارائه گزارش عملکرد اقدام کنند.
تهیه اطلس آسیب برای شناسایی نقاط پرخطر
در ادامه این جلسه، زینالعابدین حسام، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان، بر تهیه «اطلس آسیب» برای شناسایی مشکلات و خلأهای موجود در مناطق مختلف تأکید کرد.
وی بیان داشت: پیشگیری مؤثر از سرقت پسته نیازمند شناخت دقیق آسیبها و طراحی اقدامات متناسب با شرایط هر منطقه است.
حسام همچنین بر پیگیری مستمر موضوع سرقت پسته در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دامغان تأکید کرد.
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