  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۴

تدابیر پیشگیرانه برای مهار سرقت پسته در دامغان تشدید می‌شود

تدابیر پیشگیرانه برای مهار سرقت پسته در دامغان تشدید می‌شود

سمنان- دادستان مرکز استان سمنان بر تقویت حفاظت از باغ‌های پسته، نظارت بر مراکز خرید و اجرای عملیاتی مصوبات پیشگیری از سرقت محصول در دامغان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی عصر پنج‌شنبه در جلسه فوق‌العاده پیشگیری از وقوع جرم با موضوع سرقت پسته در شهرستان دامغان، بر ضرورت اجرای جدی و عملیاتی اقدامات پیشگیرانه همزمان با فصل برداشت این محصول تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی محصول پسته و افزایش زمینه‌های سرقت در فصل برداشت، اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سرقت محصول باید به صورت جدی و عملیاتی دنبال شود.

تقویت حفاظت از باغ‌ها در دستور کار

دادستان مرکز استان سمنان، تأمین نگهبان کافی و مورد اعتماد برای باغ‌ها، ایجاد گشت‌های مشترک میان باغداران و مراقبت در ساعات پرخطر را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد.

گلی افزود: تقویت حفاظت فنی باغ‌ها با استفاده از فنس و دیوار، نصب دوربین‌های نظارتی و چراغ‌های سنسوردار و همچنین مسدودسازی مسیرهای دسترسی غیرضروری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت محصول در زمان برداشت تأکید کرد و گفت: نگهداری پسته برداشت‌شده برای مدت طولانی در باغ، زمینه سرقت را افزایش می‌دهد و باید انتقال محصول با سرعت و برنامه‌ریزی مناسب انجام شود.

لزوم نظارت بر مراکز خرید پسته

دادستان مرکز استان سمنان با اشاره به ضرورت نظارت بر مراکز خرید پسته تصریح کرد: مراکز خرید باید نسبت به احراز هویت فروشندگان و بررسی منشأ محصول حساسیت لازم را داشته باشند تا امکان خرید و عرضه پسته مسروقه کاهش یابد.

گلی تأکید کرد: مصوبات جلسات پیشگیری از وقوع جرم نباید روی کاغذ باقی بماند و دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اجرای تصمیمات و ارائه گزارش عملکرد اقدام کنند.

تهیه اطلس آسیب برای شناسایی نقاط پرخطر

در ادامه این جلسه، زین‌العابدین حسام، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان، بر تهیه «اطلس آسیب» برای شناسایی مشکلات و خلأهای موجود در مناطق مختلف تأکید کرد.

وی بیان داشت: پیشگیری مؤثر از سرقت پسته نیازمند شناخت دقیق آسیب‌ها و طراحی اقدامات متناسب با شرایط هر منطقه است.

حسام همچنین بر پیگیری مستمر موضوع سرقت پسته در شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان دامغان تأکید کرد.

کد مطلب 6936573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها