به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه پنجشنبه در نخستین جشنواره استانی زغالاخته و سماق ارسباران در تبریز، اظهار کرد: برگزاری جشنوارههای معرفی محصولات محلی نباید صرفاً به یک مراسم محدود شود، بلکه هدف اصلی، شناسایی و شکوفایی ظرفیتهای شهرستانها، حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد روستایی است.
ظرفیتهای ارسباران نیازمند معرفی و سرمایهگذاری است
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع آذربایجانشرقی در حوزههای کشاورزی، گردشگری و معدن افزود: منطقه ارسباران علاوه بر ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و گردشگری، از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردار است و در کنار این ظرفیتها، پیگیری ثبت جهانی جنگلهای ارسباران نیز در دستور کار قرار دارد.
استاندار آذربایجانشرقی با بیان اینکه هر شهرستان استان دارای محصولات و ظرفیتهای منحصربهفردی است، گفت: در شهرستانهای کلیبر، خداآفرین و هوراند، زغالاخته و سماق از جایگاه ویژهای برخوردارند و این محصولات باید بهعنوان بخشی از هویت و اصالت ارسباران به کشور و جهان معرفی شوند.
جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش
سرمست با تأکید بر ضرورت حمایت از باغداران و کشاورزان ادامه داد: باید دانش بومی منطقه را با دانش و فناوریهای جدید پیوند بزنیم و از خامفروشی محصولات جلوگیری کنیم تا ارزش افزوده دسترنج کشاورزان و باغداران نصیب واسطهها نشود.
وی افزود: مسیر مطلوب، عبور از خامفروشی و حرکت به سمت فرآوری، بستهبندی مناسب، استانداردسازی و برندسازی است تا محصولات ارسباران بتوانند جایگاه خود را در بازارهای داخلی و خارجی پیدا کنند.
استاندار آذربایجانشرقی توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری، بستهبندی مدرن، بازاریابی، فروش اینترنتی و توسعه بازارهای داخلی و خارجی را از الزامات این مسیر دانست و گفت: باید زنجیره ارزش تولید این محصولات را از مزرعه تا بازار و صادرات تکمیل کنیم.
تدوین راهبرد برای محصولات شاخص شهرستانها
سرمست از رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی خواست برای شناسایی و توسعه ظرفیت محصولات شاخص شهرستانهای استان، راهبرد مشخصی تدوین کند.
وی خاطرنشان کرد: هر یک از شهرستانهای استان محصول و ظرفیت خاص خود را دارند و باید برای معرفی، توسعه و سرمایهگذاری در این ظرفیتها برنامه مدون داشته باشیم.
استاندار آذربایجانشرقی درباره برگزاری جشنواره در تبریز نیز گفت: مرکز استان به بازار مصرف نزدیکتر است و برگزاری این رویداد در تبریز امکان حضور گستردهتر مردم، علاقهمندان و سرمایهگذاران را فراهم میکند.
وی افزود: محصولات منطقه را به مرکز استان آوردهایم تا در معرض دید مردم و سرمایهگذاران قرار گیرد و زمینه برای توسعه بازار و جذب سرمایه فراهم شود.
رسانهها حلقه اتصال تولیدکننده و بازار هستند
سرمست با قدردانی از رسانهها و اصحاب مطبوعات اظهار کرد: اهمیت بازتاب رسانهای جشنوارهها کمتر از برگزاری آنها نیست، چرا که رسانهها میتوانند ظرفیتهای استان را به سراسر کشور و حتی جهان معرفی کرده و حلقه اتصال میان تولیدکننده، بازار و فضای مجازی باشند.
وی تأکید کرد: اقدامات مربوط به توسعه این محصولات نباید با پایان جشنواره متوقف شود، بلکه باید موانع برندسازی برطرف، سرمایهگذاری تسهیل و از سرمایهگذاران این حوزه حمایت شود.
استاندار آذربایجانشرقی افزود: سرمایهگذارانی که در زمینه فرآوری، توسعه بازار و اتصال تولید به مصرف فعالیت میکنند، باید در اولویت برنامههای استان قرار گیرند.
تأکید بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
سرمست همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوریهای جدید کشاورزی و روشهای نوین بستهبندی و فرآوری میتواند به افزایش تولید، ارتقای کیفیت، کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده محصولات منجر شود.
وی با اشاره به پیشنهاد یکی از جوانان برای ارائه روش جدید جداسازی هسته زغالاخته اظهار کرد: استقبال از ایدههای نوآورانه جوانان ضروری است و باید از روشهای سنتی تولید و فروش به سمت شیوههای جدید و خلاقانه بازاریابی حرکت کنیم.
استاندار آذربایجانشرقی در پایان گفت: هدف نهایی باید تبدیل ظرفیتها و محصولات محلی استان به برندهای ملی و صادراتی باشد.
نظر شما